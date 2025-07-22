«Принуждение к миру»: В Госдуме озвучили темы третьего раунда переговоров с Украиной
Депутат Колесник: РФ и Украина в ходе переговоров могут решить вопрос с пленными
Госдума РФ. Обложка © Life.ru
Сам факт продолжения диалога между Россией и Украиной является положительным шагом на пути к решению конфликта, однако в ближайшее время не стоит ожидать соглашений по важнейшим вопросам, полагает депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, третий раунд переговоров в Турции может привести к обмену военнопленными.
Парламентарий отметил, что Россию устраивает не временное перемирие, а твёрдый мир с гарантиями третьих стран. Однако и решение вопроса с военнопленными станет положительным результатом. Собеседник NEWS.ru также подчеркнул, что первые два раунда были малопродуктивными, а для достижения устойчивого мира потребуется ещё много встреч.
«Требуется ни один раунд, чтобы прийти к общему знаменателю. Предстоит очень трудная работа. Очень тяжело вести переговоры, когда у каждой страны своё понимание о мире. Происходит постепенное принуждение [Украины] к миру», — заключил депутат ГД РФ.
Вероятно, третий раунд переговоров России и Украины состоится 24 июля в Стамбуле. Владимир Зеленский уже раскрыл планы на переговоры, а также поручил сформировать делегацию для встречи с представителями РФ. Дмитрий Песков также высказался о теме третьего раунда переговоров. Он подтвердил, что переговоры России и Украины намечены на эту неделю.