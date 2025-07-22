«Принуждение к миру»: В Госдуме озвучили темы третьего раунда переговоров с Украиной

Сам факт продолжения диалога между Россией и Украиной является положительным шагом на пути к решению конфликта, однако в ближайшее время не стоит ожидать соглашений по важнейшим вопросам, полагает депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, третий раунд переговоров в Турции может привести к обмену военнопленными.

Парламентарий отметил, что Россию устраивает не временное перемирие, а твёрдый мир с гарантиями третьих стран. Однако и решение вопроса с военнопленными станет положительным результатом. Собеседник NEWS.ru также подчеркнул, что первые два раунда были малопродуктивными, а для достижения устойчивого мира потребуется ещё много встреч.