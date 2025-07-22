Стало известно, кто войдёт в состав делегации Украины на переговорах с РФ

Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для третьего раунда переговоров с РФ, который состоится в ближайшие дни в Стамбуле. Возглавит делегацию снова Рустем Умеров — но уже в новой должности.

Напомним, что в мае и июне в Стамбуле прошли два раунда диалога РФ и Украины. Ключевыми итогами стали масштабные обмены пленными. Третий раунд может состояться уже в ближайшие дни. Так, Зеленский заявил о подготовке к встрече уже в среду, 23 июля в Турции. Прежний состав украинской делегации также возглавлял Рустем Умеров, но в качестве министра обороны. Однако затем он лишился своего поста и был назначен секретареём Совета национальной безопасности и обороны Украины.