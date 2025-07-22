Стало известно, кто войдёт в состав делегации Украины на переговорах с РФ
Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с РФ
Рустем Умеров. Обложка © Офис президента Украины
Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для третьего раунда переговоров с РФ, который состоится в ближайшие дни в Стамбуле. Возглавит делегацию снова Рустем Умеров — но уже в новой должности.
«Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса Президента», — заявил Зеленский.
Он добавил, что «Украина готова работать максимально продуктивно ради освобождения людей из плена и возвращения детей, а также для подготовки встречи лидеров».
Напомним, что в мае и июне в Стамбуле прошли два раунда диалога РФ и Украины. Ключевыми итогами стали масштабные обмены пленными. Третий раунд может состояться уже в ближайшие дни. Так, Зеленский заявил о подготовке к встрече уже в среду, 23 июля в Турции. Прежний состав украинской делегации также возглавлял Рустем Умеров, но в качестве министра обороны. Однако затем он лишился своего поста и был назначен секретареём Совета национальной безопасности и обороны Украины.