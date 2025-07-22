Песков подтвердил, что переговоры России и Украины намечены на эту неделю
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Третий раунд переговоров России и Украины намечен на эту неделю, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Дату Кремль сообщит допольнительно, как только сроки станут ясны.
«Надеемся, что будут на этой неделе. Как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам», — отметил Песков.
Напомним, что в мае и июне в Стамбуле прошли два раунда диалога РФ и Украины. Ключевыми итогами стали масштабные обмены пленными. Третий раунд может состояться уже в ближайшие дни: в Киеве заявляют о 23 июля, в Москве официально пока не называют дату. Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с РФ, возглавит её снова Рустем Умеров — но уже в новой должности.