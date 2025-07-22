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Регион
22 июля, 09:53

Песков подтвердил, что переговоры России и Украины намечены на эту неделю

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Третий раунд переговоров России и Украины намечен на эту неделю, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Дату Кремль сообщит допольнительно, как только сроки станут ясны.

«Надеемся, что будут на этой неделе. Как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам», — отметил Песков.

Песков высказался о теме третьего раунда переговоров России и Украины
Песков высказался о теме третьего раунда переговоров России и Украины

Напомним, что в мае и июне в Стамбуле прошли два раунда диалога РФ и Украины. Ключевыми итогами стали масштабные обмены пленными. Третий раунд может состояться уже в ближайшие дни: в Киеве заявляют о 23 июля, в Москве официально пока не называют дату. Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с РФ, возглавит её снова Рустем Умеров — но уже в новой должности.

Александра Вишнякова
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