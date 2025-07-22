Песков высказался о теме третьего раунда переговоров России и Украины

Россия и Украина в ходе третьего раунда переговоров, который состоится в ближайшие дни, обсудят сложные темы, в том числе проекты меморандумов по завершению конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тема переговоров достаточно сложная. Помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда», — сказал Песков.

Напомним, что в мае и июне в Стамбуле прошли два раунда диалога РФ и Украины. Ключевыми итогами стали масштабные обмены пленными. Третий раунд может состояться уже в ближайшие дни. Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с РФ, возглавит её снова Рустем Умеров — но уже в новой должности.