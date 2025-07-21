«‎Диаметрально противоположны»: Кремль сравнил мирные меморандумы России и Украины

Россия и Украина по итогам переговоров в Стамбуле представили взаимоисключающие варианты мирного соглашения, что потребует длительных переговоров. О разнице в документах рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Есть наш проект меморандума, и есть проект меморандума, который передан украинской стороной... Пока, скажем так, они являются абсолютно диаметрально противоположными. Предстоит большая дипломатическая работа», — заявил пресс-секретарь президента РФ.