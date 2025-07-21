«Диаметрально противоположны»: Кремль сравнил мирные меморандумы России и Украины
Песков: Проекты меморандумов РФ и Киева противоположны, предстоит большая работа
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Россия и Украина по итогам переговоров в Стамбуле представили взаимоисключающие варианты мирного соглашения, что потребует длительных переговоров. О разнице в документах рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Есть наш проект меморандума, и есть проект меморандума, который передан украинской стороной... Пока, скажем так, они являются абсолютно диаметрально противоположными. Предстоит большая дипломатическая работа», — заявил пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, новый этап переговоров между Россией и Украиной, по предварительной информации, планируют провести в завершении этой недели. Площадка — Стамбул — и в этот раз останется прежней. Однако Зеленский настроен лично говорить с президентом РФ Владимиром Путиным. В Германии думают что у экс-комика появилась некая договорённость с США.