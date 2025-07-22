Кремль не ждёт «прорывов из разряда чудес» на переговорах с Украиной в Стамбуле
Песков не видит повода ждать прорывов и чудес на переговорах с Киевом в Стамбуле
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Кремль не ждёт «прорывов из разряда чудес» на переговорах делегаций России и Украины, которые должны состояться на этой неделе в Стамбуле. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на ежедневном брифинге.
«Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации», — объяснил представитель Кремля.
При этом он заметил, что не разделяет и скепсиса по поводу результативности первых двух раундов переговоров. Он заметил, что тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение путём диалога договорённостей об обменах или о возвращении тел погибших — это уже результативность. Ожидается, что основными темами предстоящих переговоров в Стамбуле станут обмены пленными и организация «встречи на уровне лидеров».