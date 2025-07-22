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Регион
22 июля, 09:57

Песков не дал обесценить итоги переговоров в Стамбуле – обмены пленными и возврат тел ВСУшников

Песков отказался поддержать скепсис о результативности переговоров РФ и Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле не разделяют сомнений по поводу успешности недавних переговоров между Россией и Украиной, прошедших в Стамбуле, после которых были проведены обмены военнопленными и на родину возвращены тела 6000 ВСУшников. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае я не стал бы разделять вашего скепсиса», — сказал он журналистам.

Песков подчеркнул, что вопрос украинского урегулирования очень сложен, и даже достижение соглашений по обмену пленными или возвращению тел погибших уже можно считать успехом.

«Тема украинского урегулирования настолько сложная, что достижение договорённостей об обменах или возвращении тел погибших – это уже результативно», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос о новых переговорах с Киевом
В Кремле ответили на вопрос о новых переговорах с Киевом

Напоминаем, что 19 июля Владимир Зеленский предложил России провести новый раунд переговоров в Стамбуле на этой неделе. В Турции сообщили, что встреча состоится 23-24 июля. Однако источники российских СМИ в дипломатических кругах утверждают, что встреча делегаций запланирована на конец недели, но точная дата пока не установлена.

Анастасия Никонорова
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