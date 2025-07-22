Песков не дал обесценить итоги переговоров в Стамбуле – обмены пленными и возврат тел ВСУшников

В Кремле не разделяют сомнений по поводу успешности недавних переговоров между Россией и Украиной, прошедших в Стамбуле, после которых были проведены обмены военнопленными и на родину возвращены тела 6000 ВСУшников. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае я не стал бы разделять вашего скепсиса», — сказал он журналистам.

Песков подчеркнул, что вопрос украинского урегулирования очень сложен, и даже достижение соглашений по обмену пленными или возвращению тел погибших уже можно считать успехом.