В Кремле ответили на вопрос о новых переговорах с Киевом

Состав российской делегации для переговоров с Украиной не менялся, Москва выступает за проведение третьего раунда. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С российской стороны нет изменений в составе переговорной группы. Мы выступаем за проведение третьего раунда, как только будет понимание по датам, мы вас сориентируем», — заявил спикер Кремля.