В Кремле ответили на вопрос о новых переговорах с Киевом
Песков: Кремль сообщит о дате новых переговоров с Киевом, когда будет ясность
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Состав российской делегации для переговоров с Украиной не менялся, Москва выступает за проведение третьего раунда. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«С российской стороны нет изменений в составе переговорной группы. Мы выступаем за проведение третьего раунда, как только будет понимание по датам, мы вас сориентируем», — заявил спикер Кремля.
Напомним, 19 июля Владимир Зеленский предложил России провести очередной раунд переговоров в Стамбуле на этой неделе. В Турции заявили, что это произойдёт 23-24 июля. В свою очередь, источники российских СМИ в дипломатических кругах утверждают, что встреча делегаций планируется в конце недели, но конкретная дата пока не определена.