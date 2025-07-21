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21 июля, 10:23

В Кремле ответили на вопрос о новых переговорах с Киевом

Песков: Кремль сообщит о дате новых переговоров с Киевом, когда будет ясность

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Состав российской делегации для переговоров с Украиной не менялся, Москва выступает за проведение третьего раунда. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С российской стороны нет изменений в составе переговорной группы. Мы выступаем за проведение третьего раунда, как только будет понимание по датам, мы вас сориентируем», — заявил спикер Кремля.

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Напомним, 19 июля Владимир Зеленский предложил России провести очередной раунд переговоров в Стамбуле на этой неделе. В Турции заявили, что это произойдёт 23-24 июля. В свою очередь, источники российских СМИ в дипломатических кругах утверждают, что встреча делегаций планируется в конце недели, но конкретная дата пока не определена.

Александр Юнашев
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