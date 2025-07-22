Стало известно, как долго продлится новый раунд переговоров между Москвой и Киевом
РИА Новости: Переговоры между Россией и Украиной продлятся всего один день
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Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями, который состоится в среду, 23 июля, займёт всего один день. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.
«Переговоры, вероятнее всего, не будут продлеваться на ещё одни сутки, делегации проведут переговоры завтра», — сообщил источник.
Напомним, сегодня появились сообщения о том, что встреча состоится завтра, 23 июля. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени. Тем не менее дата и время встречи ещё могут измениться. На прошлой неделе главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что новый секретарь СНБО Украины Рустем Умеров предложил России провести переговоры на следующей неделе. В Москве подтвердили получение этого предложения. При этом в России были давно готовы к переговорам, но от Киева не поступало никаких сигналов.