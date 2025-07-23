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Регион
23 июля, 10:44

Украинская делегация прибыла в Турцию

Депутат Рады Гончаренко*: Украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил о прибытии украинской делегации в Турцию. Он отметил, что переговоры сначала пройдут в Анкаре, а потом в Стамбуле.

«Украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию. Сначала переговоры пройдут в Анкаре, дальше в Стамбуле», — написал нардеп в соцсетях.

Как сообщалось ранее, Зеленский издал указ, увеличивающий численность украинской делегации с 12 до 14 человек. В обновлённый состав включены представитель уполномоченного по правам человека и дополнительный представитель Генштаба ВСУ.

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Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Третий, ориентировочно, состоится сегодня, 23 июля, в 19:00. Российская делегация продолжит свою работу в прежнем составе, возглавит её Владимир Мединский. Ранее стало известно, что переговорная группа РФ уже вылетела в Турцию.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

Наталья Демьянова
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