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Регион
23 июля, 12:09

Почти +40: Переговоры России и Украины в Турции пройдут в условиях аномальной жары

Переговоры России и Украины пройдут на фоне аномальной жары в Стамбуле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Victor Jiang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Victor Jiang

Переговоры в Стамбуле между делегациями России и Украины, которые состоятся 23 июля, пройдут на фоне аномальной жары. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прогноз Генерального управления метеорологии (MGM), воздух прогреется до 37 градусов.

В Турции до 25 июля будет держаться жаркая погода, превышающая на 6-12 градусов средние показатели для данного сезона. Так, в Стамбуле, столбики термометров поднимутся до 37, а влажность составит 20-55%. В ведомстве предупредили, что имеется риск солнечного удара, поэтому людям рекомендуют не находиться на открытом пространстве в середине дня. В особенности предупреждение распространяется на детей, пожилых граждан и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Без прорывов: Спрогнозирован итог третьего раунда переговоров России и Украины
Без прорывов: Спрогнозирован итог третьего раунда переговоров России и Украины

Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Третий, ориентировочно, состоится сегодня, 23 июля, в 19:00. Представлять интересы будет прежний состав, возглавит его Владимир Мединский. Известно, что украинская делегация уже прибыла на переговоры. Сначала они продут в Анкере, а продолжатся в Стамбуле.

Юлия Сафиулина
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