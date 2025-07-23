Почти +40: Переговоры России и Украины в Турции пройдут в условиях аномальной жары

Переговоры в Стамбуле между делегациями России и Украины, которые состоятся 23 июля, пройдут на фоне аномальной жары. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прогноз Генерального управления метеорологии (MGM), воздух прогреется до 37 градусов.

В Турции до 25 июля будет держаться жаркая погода, превышающая на 6-12 градусов средние показатели для данного сезона. Так, в Стамбуле, столбики термометров поднимутся до 37, а влажность составит 20-55%. В ведомстве предупредили, что имеется риск солнечного удара, поэтому людям рекомендуют не находиться на открытом пространстве в середине дня. В особенности предупреждение распространяется на детей, пожилых граждан и людей, страдающих хроническими заболеваниями.