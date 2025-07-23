Без прорывов: Спрогнозирован итог третьего раунда переговоров России и Украины
Политолог Лепехин: От переговоров в Стамбуле не будет никакого прогресса
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От третьего раунда мирных переговоров между Россией и Украиной, проходящего сегодня, 23 июля, в Стамбуле, не стоит ожидать ощутимых результатов. Об этом «Постньюс» заявил генеральный директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза ЕАЭС, политолог Владимир Лепехин.
«Обе стороны будут ждать каких-то шагов от США», — сказал он.
По мнению эксперта, реальное влияние на переговорный процесс оказывает обстановка на фронте. Текущее наступление российской армии остаётся, по его словам, основным козырем Москвы, и это будет учитываться вне зависимости от итогов встречи в Стамбуле. Вооружённые силы России продолжат выдавливать украинские формирования с занятых позиций, даже если на переговорах не будет достигнут прогресс.
Состав украинской делегации на переговорах с Россией не имеет большого значения, поскольку она выполняет скорее формальную роль, заявил политолог Александр Дудчак в комментарии Life.ru. По его словам, переговорная группа Киева призвана демонстрировать видимость диалога, а не принимать реальные решения. Эксперт также усомнился в значении присутствия представителя Генштаба Украины: вряд ли он станет обсуждать отвод войск с территорий, входящих в состав России.