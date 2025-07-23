Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 11:31

Без прорывов: Спрогнозирован итог третьего раунда переговоров России и Украины

Политолог Лепехин: От переговоров в Стамбуле не будет никакого прогресса

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

От третьего раунда мирных переговоров между Россией и Украиной, проходящего сегодня, 23 июля, в Стамбуле, не стоит ожидать ощутимых результатов. Об этом «Постньюс» заявил генеральный директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза ЕАЭС, политолог Владимир Лепехин.

«Обе стороны будут ждать каких-то шагов от США», — сказал он.

По мнению эксперта, реальное влияние на переговорный процесс оказывает обстановка на фронте. Текущее наступление российской армии остаётся, по его словам, основным козырем Москвы, и это будет учитываться вне зависимости от итогов встречи в Стамбуле. Вооружённые силы России продолжат выдавливать украинские формирования с занятых позиций, даже если на переговорах не будет достигнут прогресс.

Песков подтвердил, что делегация РФ вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной
Песков подтвердил, что делегация РФ вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной

Состав украинской делегации на переговорах с Россией не имеет большого значения, поскольку она выполняет скорее формальную роль, заявил политолог Александр Дудчак в комментарии Life.ru. По его словам, переговорная группа Киева призвана демонстрировать видимость диалога, а не принимать реальные решения. Эксперт также усомнился в значении присутствия представителя Генштаба Украины: вряд ли он станет обсуждать отвод войск с территорий, входящих в состав России.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Переговоры в Стамбуле
  • Украина
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar