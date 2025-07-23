Песков подтвердил, что делегация РФ вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной
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Российская делегация направилась в Стамбул на третий раунд переговоров с Украиной, который состоится сегодня вечером. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, наша делегация отправилась в Стамбул и, действительно, сегодня на вечер там запланированы переговоры», — сказал представитель Кремля.
Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Третий, ориентировочно, состоится сегодня, 23 июля, в 19:00. Предварительно, российская делегация продолжит свою работу в прежнем составе, возглавит её Владимир Мединский. Ранее СМИ сообщали, что переговорная группа РФ уже вылетела в Турцию.