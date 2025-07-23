Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 09:45

Песков подтвердил, что делегация РФ вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Российская делегация направилась в Стамбул на третий раунд переговоров с Украиной, который состоится сегодня вечером. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, наша делегация отправилась в Стамбул и, действительно, сегодня на вечер там запланированы переговоры», — сказал представитель Кремля.

Картинка без прорывов: Астролог раскрыл, как ретроградный Меркурий повлияет на переговоры РФ и Украины
Картинка без прорывов: Астролог раскрыл, как ретроградный Меркурий повлияет на переговоры РФ и Украины

Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Третий, ориентировочно, состоится сегодня, 23 июля, в 19:00. Предварительно, российская делегация продолжит свою работу в прежнем составе, возглавит её Владимир Мединский. Ранее СМИ сообщали, что переговорная группа РФ уже вылетела в Турцию.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Переговоры в Стамбуле
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar