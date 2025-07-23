Песков подтвердил, что делегация РФ вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной

Российская делегация направилась в Стамбул на третий раунд переговоров с Украиной, который состоится сегодня вечером. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, наша делегация отправилась в Стамбул и, действительно, сегодня на вечер там запланированы переговоры», — сказал представитель Кремля.