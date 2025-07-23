Картинка без прорывов: Астролог раскрыл, как ретроградный Меркурий повлияет на переговоры РФ и Украины
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Третий раунд российско-украинских переговоров может стать пустым и «чисто имиджевым», без серьёзных прорывов, считает астролог Борис Зак. Дело в ретроградном Меркурии, который длится с 18 июля по 11 августа.
В этот период никакие договорённости не имеют силы: закончится ретро-Меркурий — забудутся и все обещания. Тут же отмечу, что я анализировал все важные встречи и переговоры наших высших лиц за 2024 год, и ни одно важное мероприятие не пришлось на ретроградный Меркурий, хотя этот период бывает по 4 раза в год.
Не улучшает ситуацию Луна в Раке в последних стадиях убывания сегодня и завтра. По словам Зака, в этот период энергии у людей почти не осталось, и лучше использовать время для анализа событий, а не для активных встреч.
«Луна в Раке наполняет нас излишней эмоциональностью. Сюда же добавляется оппозиция «Солнце – Плутон», которая провоцирует людей навязывать своё мнение. Да и ретроградный Меркурий во Льве делает нас особенно несговорчивыми. Так что на переговорах мы можем столкнуться с тем, что делегации будут пытаться друг друга продавить, не будут готовы уступать», — заключил астролог.
Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Третий, ориентировочно, состоится сегодня, 23 июля, в 19:00. Предварительно, российская делегация продолжит свою работу в прежнем составе, она уже вылетела в Турцию. Тем временем Владимир Зеленский увеличил число представителей Киева на переговорах с 12 до 14 человек.