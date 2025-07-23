Картинка без прорывов: Астролог раскрыл, как ретроградный Меркурий повлияет на переговоры РФ и Украины

В этот период никакие договорённости не имеют силы: закончится ретро-Меркурий — забудутся и все обещания. Тут же отмечу, что я анализировал все важные встречи и переговоры наших высших лиц за 2024 год, и ни одно важное мероприятие не пришлось на ретроградный Меркурий, хотя этот период бывает по 4 раза в год.