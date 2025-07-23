Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 09:25

Картинка без прорывов: Астролог раскрыл, как ретроградный Меркурий повлияет на переговоры РФ и Украины

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Третий раунд российско-украинских переговоров может стать пустым и «чисто имиджевым», без серьёзных прорывов, считает астролог Борис Зак. Дело в ретроградном Меркурии, который длится с 18 июля по 11 августа.

В этот период никакие договорённости не имеют силы: закончится ретро-Меркурий — забудутся и все обещания. Тут же отмечу, что я анализировал все важные встречи и переговоры наших высших лиц за 2024 год, и ни одно важное мероприятие не пришлось на ретроградный Меркурий, хотя этот период бывает по 4 раза в год.

Борис Зак

Астролог

Не улучшает ситуацию Луна в Раке в последних стадиях убывания сегодня и завтра. По словам Зака, в этот период энергии у людей почти не осталось, и лучше использовать время для анализа событий, а не для активных встреч.

Ретроградный Меркурий: Какие 5 самых известных в мире катастроф случились в его даты
Ретроградный Меркурий: Какие 5 самых известных в мире катастроф случились в его даты

«Луна в Раке наполняет нас излишней эмоциональностью. Сюда же добавляется оппозиция «Солнце – Плутон», которая провоцирует людей навязывать своё мнение. Да и ретроградный Меркурий во Льве делает нас особенно несговорчивыми. Так что на переговорах мы можем столкнуться с тем, что делегации будут пытаться друг друга продавить, не будут готовы уступать», заключил астролог.

Стало известно, как долго продлится новый раунд переговоров между Москвой и Киевом
Стало известно, как долго продлится новый раунд переговоров между Москвой и Киевом

Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Третий, ориентировочно, состоится сегодня, 23 июля, в 19:00. Предварительно, российская делегация продолжит свою работу в прежнем составе, она уже вылетела в Турцию. Тем временем Владимир Зеленский увеличил число представителей Киева на переговорах с 12 до 14 человек.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Переговоры в Стамбуле
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar