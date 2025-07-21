Ретроградный Меркурий: Какие 5 самых известных в мире катастроф случились в его даты

Наш мир полон загадок и необъяснимых явлений. Мы стремимся к порядку, к логическим объяснениям, но иногда сталкиваемся с событиями, которые заставляют задуматься о существовании неких скрытых сил, влияющих на нашу жизнь. Одним из таких загадочных факторов, окутанных мистикой и предрассудками, является ретроградный Меркурий, который как раз начал своё обратное вращение 18 июля 2025 года.

Периодически эта планета, отвечающая за коммуникации, технологии и мышление, начинает двигаться вспять. Именно в эти периоды, как отмечают многие, чаще происходят сбои, недоразумения и непредвиденные трудности. Кто-то даже расходится со второй половинкой. Но что, если влияние ретроградного Меркурия простирается гораздо дальше, затрагивая не только бытовые неурядицы и плохое самочувствие собачек, но и глобальные события, мировые катастрофы и катаклизмы? Представим себе, что некоторые из самых разрушительных событий в истории человечества совпали с датами ретроградного Меркурия. Случайность? А может быть, это закономерность, указывающая на глубинную связь между космическими ритмами и земными потрясениями, которую нам только предстоит разгадать.

Крушение «Титаника» 15 апреля 1912 года

Отплытие «Титаника» произошло при «Луне без курса» и ретроградном Меркурии. Фото © Фильм «Титаник», режиссёр/сценарист Джеймс Кэмерон / Kinopoisk

Хотя ретроградный Меркурий официально закончился 2 апреля, крушение «Титаника» произошло в период его «теневого» влияния. Это объясняет череду роковых ошибок, сбоев связи и неверных решений, предшествовавших катастрофе. «Титаник» отправился в своё первое плавание 1 апреля 1912 года, в день лунного затмения, которое в астрологии считается крайне важным событием. Солнце, символизирующее внешние проявления, находилось в Овне, знаке зодиака амбиций и стремления к превосходству, что отражает заявленную непотопляемость и грандиозность «Титаника». Луна же, отвечающая за внутренние качества, была в Весах, знаке зодиака нерешительности и беспечности, что проявилось в недостатке спасательных шлюпок и хаосе при эвакуации. Отплытие «Титаника» произошло при «Луне без курса» и ретроградном Меркурии, что указывает на рассеянность и ошибки в суждениях. Это подтверждает почти столкновение с лайнером «Нью-Йорк» в самом начале пути.

Авария на ЧАЭС 26 апреля 1986 года

Можно предположить, что ретроградный Меркурий способствовал роковым упущениям на ЧАЭС 26 апреля. Фото © «Шедеврум»

Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, — ещё один трагический пример возможного влияния ретроградного Меркурия. В тот год ретрофаза пришлась на 14 апреля – 5 мая, охватывая дату катастрофы. Стоит задуматься: не сыграл ли небесный феномен свою роковую роль в этой трагедии? Ведь ретроградный Меркурий известен своим негативным воздействием на коммуникации, технологии и ясность мышления. Именно эти факторы, как известно, стали одними из ключевых причин аварии.

Многочисленные свидетельства указывают на то, что во время аварии наблюдались серьёзные проблемы со связью. Информация передавалась с искажениями, данные терялись, операторы с трудом понимали друг друга. Создавалась атмосфера путаницы и неопределённости, что критически важно в условиях управления сложным и опасным объектом, таким как атомная электростанция. Более того, как выяснилось в ходе последующего расследования, некоторые важнейшие инструкции и предупреждения, содержащиеся в документации, были проигнорированы. Можно предположить, что ретроградный Меркурий, как раз известный своим влиянием на восприятие и интерпретацию информации, способствовал этим роковым упущениям. В итоге стечение обстоятельств, усугублённое «меркурианским» хаосом, привело к одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. Не исключено, что при благоприятном расположении планет трагедии можно было бы избежать.

Теракт 11 сентября 2001 года

После террористических атак были разрушены башни-близнецы, а 11 сентября 2001 года как раз был ретроградный Меркурий. Фото © YouTube / One Moment!

Трагические события 11 сентября 2001 года, когда в результате серии террористических атак были разрушены башни-близнецы Всемирного торгового центра, унеся жизни около 3000 человек, также заставляют задуматься о влиянии ретроградного Меркурия. В тот год его ретропериод как раз длился с 27 августа по 20 сентября. Это совпадение наводит на мысль о возможной связи между небесным явлением и катастрофой. Планета Меркурий отвечает за коммуникации, информационные потоки и принятие решений, а в тот день, согласно отчётам комиссии, расследовавшей обстоятельства трагедии, был выявлен целый ряд ошибок служб безопасности, сбоев в коммуникациях и цепочек «нелепых совпадений», которые в конечном итоге позволили террористам осуществить свой чудовищный замысел.

Авиакатастрофа с Japan Airlines Flight 12 августа 1985 года

Катастрофа Boeing 747 авиакомпании Japan Airlines в августе 1985 года, унёсшая жизни 520 человек. Фото © ТАСС / Katsumi Kasahara

Катастрофа Boeing 747 авиакомпании Japan Airlines в августе 1985 года, унёсшая жизни 520 человек и ставшая крупнейшей в истории авиационной катастрофой с участием одного самолёта, также обращает на себя внимание в контексте ретроградного Меркурия, который в то время был в «обратном вращении» с 28 июля по 21 августа. Хотя официальные отчёты указывают на технические причины — разрушение задней перегородки самолёта из-за некачественного ремонта, — стоит рассмотреть и другие факторы, которые могли повлиять на цепочку трагических событий.

Например, период, предшествующий катастрофе, отличался повышенной напряжённостью и сложностями в коммуникациях, что характерно для ретроградного Меркурия. Планета, вращающаяся вспять, могла усугубить ситуацию, создав условия для недопонимания и ошибок в процессе ремонта и обслуживания самолёта. Возможно, именно в этот период были допущены критические ошибки, которые и привели к разрушению перегородки. Кроме того, влияние ретроградного Меркурия могло сказаться и на действиях экипажа в критической ситуации.

Начало биржевого краха 29 октября 1929 года

«Чёрный вторник» — ознаменовал начало Великой депрессии 29 октября 1929 года. Фото © «Шедеврум»

29 октября 1929 года, известное как «Чёрный вторник», ознаменовало начало Великой депрессии — одного из самых разрушительных экономических кризисов в истории. В этот день американский фондовый рынок рухнул, обрушив цены на акции и вызвав цепную реакцию, которая привела к массовым банкротствам, безработице и социальным потрясениям по всему миру. Интересно, что эта дата попадает в период «посттени» ретроградного Меркурия, что заставляет задуматься о возможном влиянии этого астрологического явления на финансовую катастрофу.

«Посттень» — это период после окончания ретроградного движения Меркурия, когда его влияние всё ещё ощутимо, хотя и не так ярко выражено. В этот период часто проявляются последствия решений и действий, предпринятых во время ретроградности. В контексте биржевого краха 1929 года можно предположить, что ретроградный Меркурий со своим влиянием на коммуникации, торговлю и финансовые операции поспособствовал созданию нестабильной и спекулятивной атмосферы на рынке.