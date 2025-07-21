Не только бессонница: астролог рассказал Life.ru, как ещё ретроградный Меркурий влияет на домашних любимцев

Влияние ретроградного Меркурия на людей, который начался в пятницу, 18 июля, мы уже обсуждали, и не раз. А как насчёт наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзей? Оказывается, планетарные сдвиги могут воздействовать и на животных, вызывая изменения в их поведении.

Астролог Борис Зак подробно объяснил Life.ru эту связь, опираясь на астрологические принципы и наблюдения за поведением животных.

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«Меркурий у людей отвечает за голову, за мыслительные процессы, и, соответственно, ретроградное движение планеты негативно сказывается как раз на этих мыслительных процессах», — утверждает Борис Зак. Это базовый принцип, который, по мнению астролога, распространяется не только на людей.

То есть ретроградный Меркурий вносит сумятицу в нашу голову. А так как он влияет психологически на всех, у кого есть мозг, то такую же сумятицу он вносит и в головы домашних животных, продолжает эксперт. Но как эта «сумятица» проявляется у животных?

Астролог выделяет три основных симптома: Стресс: Общий уровень тревожности у животного может повыситься. Они могут стать более пугливыми, нервными, легче раздражаться.

Бессонница: Нарушения сна могут проявляться как в трудностях с засыпанием, так и в беспокойном сне.

«И третье частое проявление у домашних животных — это проявление немотивированной агрессии», — говорит астролог.

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Животное может проявлять агрессию к хозяевам или другим животным без видимой причины. Астролог связывает это с тем, что «Меркурий начал своё ретроградное движение именно в знаке зодиака Лев», а он как раз, наоборот, такой агрессивный.

Также дополнительное влияние на них усиливается за счёт того, что животные чувствуют изменение в поведении и в эмоциях людей, своих хозяев. Борис Зак Астролог

Меркурий влияет на их хозяев, и таким образом опосредованно оказывает влияние и на самих четвероногих. «То есть, говоря про животных и резюмируя всё сказанное, ретроградный Меркурий влияет на них напрямую, вызывая стресс, бессонницу и немотивированную агрессию», — поясняет астролог. А ещё ретро-Меркурий влияет на них через эмоциональный фон, эмоциональное состояние своих хозяев.

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Интересно, что наряду с бессонницей некоторые владельцы, наоборот, наблюдают повышенную сонливость у своих питомцев и изменения в привычках сна. «При этом некоторые владельцы собак, наоборот, отмечают, что собака может засыпать неожиданно и в тех местах, в которых она раньше не спала. Я думаю, опять же, это просто связано с тем, что сбивается вот этот ритм сна, и они поэтому уже спят, где могут», — комментирует это явление Зак.