Не только бессонница: астролог рассказал Life.ru, как ещё ретроградный Меркурий влияет на домашних любимцев
Ретроградный Меркурий — период, известный своим влиянием на коммуникацию людей и технику. Но задумывались ли вы, как он влияет на наших домашних питомцев? Оказывается, эта планета способна воздействовать и на животных, вызывая изменения в их поведении.
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Влияние ретроградного Меркурия на людей, который начался в пятницу, 18 июля, мы уже обсуждали, и не раз. А как насчёт наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзей? Оказывается, планетарные сдвиги могут воздействовать и на животных, вызывая изменения в их поведении.
Астролог Борис Зак подробно объяснил Life.ru эту связь, опираясь на астрологические принципы и наблюдения за поведением животных.
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«Меркурий у людей отвечает за голову, за мыслительные процессы, и, соответственно, ретроградное движение планеты негативно сказывается как раз на этих мыслительных процессах», — утверждает Борис Зак. Это базовый принцип, который, по мнению астролога, распространяется не только на людей.
То есть ретроградный Меркурий вносит сумятицу в нашу голову. А так как он влияет психологически на всех, у кого есть мозг, то такую же сумятицу он вносит и в головы домашних животных, продолжает эксперт. Но как эта «сумятица» проявляется у животных?
Астролог выделяет три основных симптома:
- Стресс: Общий уровень тревожности у животного может повыситься. Они могут стать более пугливыми, нервными, легче раздражаться.
- Бессонница: Нарушения сна могут проявляться как в трудностях с засыпанием, так и в беспокойном сне.
- «И третье частое проявление у домашних животных — это проявление немотивированной агрессии», — говорит астролог.
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Животное может проявлять агрессию к хозяевам или другим животным без видимой причины. Астролог связывает это с тем, что «Меркурий начал своё ретроградное движение именно в знаке зодиака Лев», а он как раз, наоборот, такой агрессивный.
Также дополнительное влияние на них усиливается за счёт того, что животные чувствуют изменение в поведении и в эмоциях людей, своих хозяев.
Меркурий влияет на их хозяев, и таким образом опосредованно оказывает влияние и на самих четвероногих. «То есть, говоря про животных и резюмируя всё сказанное, ретроградный Меркурий влияет на них напрямую, вызывая стресс, бессонницу и немотивированную агрессию», — поясняет астролог. А ещё ретро-Меркурий влияет на них через эмоциональный фон, эмоциональное состояние своих хозяев.
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Интересно, что наряду с бессонницей некоторые владельцы, наоборот, наблюдают повышенную сонливость у своих питомцев и изменения в привычках сна. «При этом некоторые владельцы собак, наоборот, отмечают, что собака может засыпать неожиданно и в тех местах, в которых она раньше не спала. Я думаю, опять же, это просто связано с тем, что сбивается вот этот ритм сна, и они поэтому уже спят, где могут», — комментирует это явление Зак.
Важно помнить, что не все питомцы одинаково реагируют на ретроградный Меркурий. Тут важно наблюдать за поведением ваших четвероногих питомцев, чтобы понять, насколько им дискомфортно, может, они никак не изменятся в поведении вообще. Но если перемены всё же появились во время ретроградного Меркурия, проявите к пушистику, пернатому или усатому больше внимания, терпения и заботы. Старайтесь создать спокойную и комфортную обстановку, чтобы помочь ему пережить этот период. А ранее Life.ru рассказывал, в каких сферах жизни ретро-Меркурий может навести суеты людям.