Больше свободы: Лисовец объяснил феномен рыбакор-стиля и дал совет, как не выглядеть просто

В этом году мода на fisherman core завоевала сердца многих щеголей, включая тех, кто далёк от увлечения рыбалкой. Вязаные свитеры, панамы и резиновые сапоги стали настоящим хитом как на улицах, так и в модных заведениях. Эксперт моды и стилист Владислав Лисовец рассказал Life.ru, с чем связана популярность нового тренда.

Тренд на рыбакор прослеживается уже давно. Сейчас просто это стало отдельным направлением, отдельным стилем. И это, с одной стороны, очень омолаживает, а с другой – упрощает. Мало кто в России, особенно из женщин, хочет выглядеть простенько. У нас это не принято, у нас любят наряжаться. А это как раз обратная сторона, когда вы можете быть в хороших вещах, они могут стоить недёшево, но вы при этом выглядите не супер-лакшери. Владислав Лисовец Стилист, эксперт моды

Лисовец объяснил, что элементы рыбакор делают образ более расслабленным и приближают его к кантри-стилю. По его словам, спортивная одежда уже стала скучной, и успела всем приесться за последние 10 лет. Сейчас мода экспериментирует с одеждой для рабочих, в частности – одеждой рыбаков, и данный стиль стал ответом на однообразие городской моды.

«Последние 10 лет мода постоянно забавляет то ужасной грубой обувью, то какими-то застиранными вещами в дырках. Мы хотим быть свободными, мы хотим быть другими», — отметил стилист.

По мнению эксперта, рыбакор подходит всем, кто хочет выглядеть стильно, но важно помнить о деталях и избегать чрезмерной простоты.

«Если у женщины обычная классическая причёска, если она предпочитает классическую одежду, то отдельные аксессуары можно использовать, но в целом такой образ очень сильно упрощает. Поэтому это должен быть интересный мейк, это должны быть интересные очки, это должна быть интересная стрижка, подача, чтобы не превратиться в женщину, которая не ухаживает за собой», — объяснил Лисовец.