Маммолог предупредил россиянок об опасности популярных силиконовых накладок на грудь

Многие женщины — особенно в жару — отказываются от бюстгальтера в пользу силиконовых накладок (стикини, nipple covers, «камуфляж для сосков»). Они незаметны под одеждой, удобны для открытых нарядов. Но безопасно ли это для здоровья груди? Об этом Life.ru рассказал врач-онколог, маммолог, заведующий хирургическим отделением клиники «Будь здоров» на Сретенке Александр Михайлов.

Какие бывают накладки? Силиконовые стикини — клеятся на кожу, скрывают соски. Тканевые вкладыши — мягкие, но менее незаметные. Многоразовые силиконовые чашечки — держат форму груди.

Плюсы: Нет давления от бретелек и косточек.

Незаметны под одеждой.

Удобны после операций (если обычный бюстгальтер запрещён).

Минусы и риски: Нарушение кровообращения — если накладки слишком плотные и пережимают кожу.

Аллергия и раздражение — от клеящей основы или материала.

Отсутствие поддержки для женщин с пышной грудью — риск растяжения связок Купера.

Потница и опрелости — если носить долго в жару без гигиены.

Когда накладки на грудь точно нельзя? Воспаления, мастопатия, кисты.

Послеоперационный период (без разрешения врача).

Аллергия на силикон/клей.

Чтобы не заработать проблемы со здоровьем, Михайлов советует делать выбор в сторону «дышащих» материалов (например, хлопковых вкладышей), не носить накладки дольше восьми часов, давать коже отдых, избегать дешёвых подделок: они могут содержать токсичные клеи. При дискомфорте — снимать накладки. Боль, зуд, покраснение — это сигналы опасности.