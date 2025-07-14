Маммолог предупредил россиянок об опасности популярных силиконовых накладок на грудь
Маммолог Михайлов: Накладки для груди могут привести к нарушению кровообращения
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Многие женщины — особенно в жару — отказываются от бюстгальтера в пользу силиконовых накладок (стикини, nipple covers, «камуфляж для сосков»). Они незаметны под одеждой, удобны для открытых нарядов. Но безопасно ли это для здоровья груди? Об этом Life.ru рассказал врач-онколог, маммолог, заведующий хирургическим отделением клиники «Будь здоров» на Сретенке Александр Михайлов.
Какие бывают накладки?
- Силиконовые стикини — клеятся на кожу, скрывают соски.
- Тканевые вкладыши — мягкие, но менее незаметные.
- Многоразовые силиконовые чашечки — держат форму груди.
Плюсы:
- Нет давления от бретелек и косточек.
- Незаметны под одеждой.
- Удобны после операций (если обычный бюстгальтер запрещён).
Минусы и риски:
- Нарушение кровообращения — если накладки слишком плотные и пережимают кожу.
- Аллергия и раздражение — от клеящей основы или материала.
- Отсутствие поддержки для женщин с пышной грудью — риск растяжения связок Купера.
- Потница и опрелости — если носить долго в жару без гигиены.
Когда накладки на грудь точно нельзя?
- Воспаления, мастопатия, кисты.
- Послеоперационный период (без разрешения врача).
- Аллергия на силикон/клей.
Чтобы не заработать проблемы со здоровьем, Михайлов советует делать выбор в сторону «дышащих» материалов (например, хлопковых вкладышей), не носить накладки дольше восьми часов, давать коже отдых, избегать дешёвых подделок: они могут содержать токсичные клеи. При дискомфорте — снимать накладки. Боль, зуд, покраснение — это сигналы опасности.
«Накладки — вариант для редких случаев, но не замена полноценному белью, особенно при большом размере груди», — заключил врач.