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14 июля, 10:41

Маммолог предупредил россиянок об опасности популярных силиконовых накладок на грудь

Маммолог Михайлов: Накладки для груди могут привести к нарушению кровообращения

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Многие женщины — особенно в жару — отказываются от бюстгальтера в пользу силиконовых накладок (стикини, nipple covers, «камуфляж для сосков»). Они незаметны под одеждой, удобны для открытых нарядов. Но безопасно ли это для здоровья груди? Об этом Life.ru рассказал врач-онколог, маммолог, заведующий хирургическим отделением клиники «Будь здоров» на Сретенке Александр Михайлов.

Какие бывают накладки?

  1. Силиконовые стикини — клеятся на кожу, скрывают соски.
  2. Тканевые вкладыши — мягкие, но менее незаметные.
  3. Многоразовые силиконовые чашечки — держат форму груди.

Плюсы:

  • Нет давления от бретелек и косточек.
  • Незаметны под одеждой.
  • Удобны после операций (если обычный бюстгальтер запрещён).
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Минусы и риски:

  • Нарушение кровообращения — если накладки слишком плотные и пережимают кожу.
  • Аллергия и раздражение — от клеящей основы или материала.
  • Отсутствие поддержки для женщин с пышной грудью — риск растяжения связок Купера.
  • Потница и опрелости — если носить долго в жару без гигиены.

Когда накладки на грудь точно нельзя?

  • Воспаления, мастопатия, кисты.
  • Послеоперационный период (без разрешения врача).
  • Аллергия на силикон/клей.

Чтобы не заработать проблемы со здоровьем, Михайлов советует делать выбор в сторону «дышащих» материалов (например, хлопковых вкладышей), не носить накладки дольше восьми часов, давать коже отдых, избегать дешёвых подделок: они могут содержать токсичные клеи. При дискомфорте — снимать накладки. Боль, зуд, покраснение — это сигналы опасности.

«Накладки — вариант для редких случаев, но не замена полноценному белью, особенно при большом размере груди», заключил врач.

Правда ли, что бюстгальтер передавливает кровоток и лимфоток: Объяснение маммолога
Правда ли, что бюстгальтер передавливает кровоток и лимфоток: Объяснение маммолога

Кстати, опасным для здоровья может быть и популярное утягивающее бельё. Оно грозит своим владелицам проблемами с кишечником, маткой и печенью.

Андрей Горяничев
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