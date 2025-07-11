Опасная мода: Утягивающее бельё грозит проблемами с кишечником, маткой и печенью

Новый тренд среди девушек на утягивающее бельё для создания эффекта «худобы» вызывает тревогу среди врачей. Как удалось выяснить SHOT ПРОВЕРКЕ, подобные элементы одежды могут привести к проблемам с кишечником, маткой и печенью.

Корректирующие лифы, боди, корсеты и колготки, несмотря на красивый внешний эффект, оказывают неравномерное давление на внутренние органы, что может вызвать множество проблем. В частности, запор, диарею, кровотечение в области малого таза, нарушение работы почек или печени. Из-за колготок есть риск заработать отёки нижних конечностей и тромбоз. По словам врача-флеболога Елены Смирновой, такое бельё, в отличие от лечебного, не способно правильно распределить давление.

Маммолог Эдуард Межецкий также предупредил о вреде корсетов. Они способны усугублять заболевания молочной железы, ухудшать межрёберную невралгию и нарушать процессы дыхания. Как отмечает телеграм-канал, врачи не запрещают носить подобную одежду изредка, но частое использование, например, пару раз в месяц, уже может вызвать проблемы.