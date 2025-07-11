Опасная мода: Утягивающее бельё грозит проблемами с кишечником, маткой и печенью
SHOT ПРОВЕРКА: Утягивающее бельё может привести к проблемам с маткой и диарее
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Новый тренд среди девушек на утягивающее бельё для создания эффекта «худобы» вызывает тревогу среди врачей. Как удалось выяснить SHOT ПРОВЕРКЕ, подобные элементы одежды могут привести к проблемам с кишечником, маткой и печенью.
Корректирующие лифы, боди, корсеты и колготки, несмотря на красивый внешний эффект, оказывают неравномерное давление на внутренние органы, что может вызвать множество проблем. В частности, запор, диарею, кровотечение в области малого таза, нарушение работы почек или печени. Из-за колготок есть риск заработать отёки нижних конечностей и тромбоз. По словам врача-флеболога Елены Смирновой, такое бельё, в отличие от лечебного, не способно правильно распределить давление.
Маммолог Эдуард Межецкий также предупредил о вреде корсетов. Они способны усугублять заболевания молочной железы, ухудшать межрёберную невралгию и нарушать процессы дыхания. Как отмечает телеграм-канал, врачи не запрещают носить подобную одежду изредка, но частое использование, например, пару раз в месяц, уже может вызвать проблемы.
Ранее женщин призвали не носить нижнее бельё в летний период, в частности, из-за сильного потоотделения. Женщинам также порекомендовали отдавать предпочтение лёгкой хлопчатобумажной одежде, если вы решили выйти на улицу без нижнего белья. Стоит носить шорты, майки, а не обтягивающие платья и комбинезоны.