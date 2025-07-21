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21 июля, 02:39

Россиян предупредили о массовых сокращениях в 2025 году

ЦБ: Каждая девятая компания в России планирует сокращения работников

Офисный работник. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Офисный работник. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Доля российских предприятий, планирующих сокращение работников, увеличилась с 6,9% в январе до 11,5% в июне 2025 года. Согласно последнему докладу Центробанка о региональной экономике, одновременно выросла доля компаний, ожидающих сохранения численности работников без изменений — с 62% до 65% за тот же период.

Наиболее заметна эта тенденция в добывающей промышленности, машиностроении и фармацевтическом секторе. Как отмечает ЦБ, основной причиной стало снижение спроса на продукцию этих отраслей. В сложившихся условиях многие предприятия вынуждены принимать меры по оптимизации затрат — вводить режим неполной занятости, предоставлять внеплановые отпуска или переносить графики отпусков.

Ярким примером стал случай крупного производителя сельхозтехники, который перенёс начало ежегодных отпусков сотрудников с августа-сентября на июнь. В Центробанке поясняют: «данное решение является вынужденным».

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Ранее россиян предупредили о возможном сокращении премий во второй половине 2025 года. Это связано с ухудшением экономической ситуации, вызванной рядом макроэкономических факторов. Основные проблемы заключаются в усилиях Центрального банка по контролю инфляции, увеличении дефицита бюджета на фоне снижения цен на энергетические ресурсы и влиянием геополитических факторов.

Артём Гапоненко
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