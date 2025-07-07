Россиян предупредили о сокращении премий во второй половине 2025 года

Во второй половине 2025 года российские бизнес-структуры приступят к урезанию премий или полному отказу от бонусных выплат. Таким прогнозом с «Газетой.ru» поделилась кандидат экономических наук, инвестор и педагог ИМЭС Ирина Ахмадуллина.

«Тенденция контроля расходов со стороны компаний продолжится, увы, это коснётся и мотивационных пакетов сотрудников. Причины сложных экономических условий для бизнеса лежат в плоскости макро-факторов: задача ЦБ по сдерживанию инфляции, рост дефицита бюджета на фоне низких цен на энергоносители, геополитика», — заявила эксперт.

Ахмадуллина добавила, что для удержания кадров и поддержания рыночной позиции, компании могут перейти на более строгие KPI для бонусов или выплачивать их не деньгами, а, например, акциями. Вопрос об отмене или сокращении премий, по словам экономиста, будет решаться каждой фирмой самостоятельно, в зависимости от её динамики в отрасли в целом.