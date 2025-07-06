Россиянам рассказали, можно ли не работать, если задерживают зарплату

Отсрочка в выплате заработной платы — не просто неудобство, а нарушение трудового законодательства. Возникает закономерный вопрос: можно ли при этом прекратить работу? По словам налогового эксперта Дмитрия Шумейко, российское трудовое право разрешает это, но при выполнении определённых условий. Об этом сообщает «Газета.ru».

Если зарплату не выплатили более чем на сутки, сотрудник получает ряд законных прав независимо от причины задержки и суммы долга, отметил Шумейко.

«Согласно статьям 142, 236 и 237 Трудового кодекса РФ, он может потребовать компенсацию за каждый день просрочки (не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы долга), приостановить работу при задержке более 15 календарных дней, а также в случае необходимости взыскать компенсацию морального вреда через суд», — объяснил он.

Право на временный простой — одно из ключевых. Если прошло больше двух недель с даты выплаты, а деньги так и не поступили, сотрудник может не выходить на работу до полного расчёта с ним. Однако важно знать, что перед этим нужно обязательно направить работодателю письменное уведомление. Без него отсутствие будет расценено как прогул.

Есть исключения: нельзя приостанавливать работу в организациях, связанных с армией, МВД, МЧС, пожарными и спасательными службами, а также тем, кто участвует в ликвидации ЧС или обеспечивает жизненно важные сферы — ЖКХ, связь, медицину и прочее. Аналогично ограничены права государственных служащих и работников в зонах военного или чрезвычайного положения.