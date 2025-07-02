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2 июля, 08:58

Идите в СК: Россиянам объяснили, что делать при задержке зарплаты

Юрист Углов призвал обращаться в СК, если работодатель задерживает зарплату

Начальник и подчинённый. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Начальник и подчинённый. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Если работодатель задерживает заплату, сотрудник может использовать конкретные законные механизмы защиты, в том числе привлечь начальника к уголовной ответственности, предупредил юрист Степан Углов. Он напомнил, что за каждый день задержки выплат работнику положена неустойка в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ.

А если задержка превышает 15 дней, то можно приостановить работу, уведомив об этом руководителя в письменной форме. При этом за сотрудником сохраняется средний заработок. Он может направить письменную претензию работодателю с требованием выплатить долг и неустойку, а также обратиться в Государственную инспекцию труда, прокуратуру, суд или сразу в Следственный комитет.

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«Закон предусматривает уголовную ответственность: частичная невыплата более трёх месяцев или полная невыплата более двух месяцев может повлечь уголовное дело по статье 145.1 УК РФ. Причём ответственность наступает независимо от того, оформлен ли сотрудник официально», — отметил эксперт.

По его словам, срок исковой давности по зарплатным спорам составляет один год. Однако многие работодатели не хотят получать судимость, поэтому могут погасить долг в течение двух месяцев после возбуждения уголовного дела, чтобы освободиться от дальнейшей ответственности. Собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня» призвал россиян не бояться отстаивать свои права.

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Борис Эльфанд
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