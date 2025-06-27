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27 июня, 10:41

Россиянам объяснили, почему возникает стресс после отпуска и как скорее вернуться к работе

РИА «ФП»: До половины работников испытывают стресс после отпуска

Сотрудник во время отпуска думает о работе. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Сотрудник во время отпуска думает о работе. Обложка © Шедеврум / Life.ru

До половины работников испытывают стресс после отпуска, выяснили редакторы РИА «ФедералПресс». По данным издания, сотрудникам из-за негативного состояния становится тяжело вернуться к привычным обязанностям. Однако справиться с последствиями резкой смены режима можно, если соблюдать некоторые правила.

Важно помнить, что стресс после отпуска — это не депрессия, а всего лишь перестройка организма к новому (старому) режиму. После ярких впечатлений на отдыхе мозгу бывает тяжело вновь вернуться к скучному, однообразному ритму. Адаптация обычно завершается к концу второй рабочей недели, поэтому в первые дни многое может раздражать.

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Чтобы облегчить возвращение к работе после отпуска, можно делиться впечатлениями с коллегами: рассказывать истории, показывать фотографии. Это помогает продлить ощущение отдыха и улучшить настроение. Также полезно устраивать небольшие перерывы, которые помогают переключиться с режима стресса на более дружелюбную атмосферу.

Не следует спешить с головой погружаться в работу, а также начинать с важных решений или новых проектов сразу после возвращения. Лучше дать себе время втянуться, начать с простых рутинных задач и постепенно возвращаться к обычному ритму. Также не рекомендуется принимать судьбоносные решения в первые дни.

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Борис Эльфанд
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