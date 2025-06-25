Для баланса: Зумеры потребовали комнаты для секса в офисах

По данным исследования, проведённого EduBirdie, почти четверо из десяти молодых работников — 38% — выразили заинтересованность в оборудовании офисных помещений специализированными комнатами для секса.

Работники-зумеры (то есть представители поколения Z) всё чаще выступают за нормализацию романтических и сексуальных отношений на работе, считая это важным элементом здорового баланса между карьерой и личной жизнью. По их мнению, подобная практика не только снизит уровень стресса, но и положительно скажется на продуктивности, настроении и межличностных отношениях в коллективе.

Почти половина опрошенных — 47% — уточнили, что во время работы на удалёнке их отношения и сексуальная жизнь с партнёрами значительно улучшилась, в связи с чем и возникло предложение создать комнаты для уединения прямо в офисе.