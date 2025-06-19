Эксперимент не удался: Россиянин лишился прямой кишки после интимных игр с шуруповёртом
Mash: Петербуржец остался без прямой кишки после секс-эксперимента с шуруповёртом
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Житель Санкт-Петербурга лишился прямой кишки после интимных игр с женой и самодельным устройством. По данным Mash, пара сконструировала «игрушку» из шуруповёрта и дилдо — идея заключалась в том, чтобы автоматизировать процесс. Однако во время использования женщина случайно включила максимальную скорость, и устройство травмировало мужчину изнутри.
Пострадавший был срочно доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали массивное внутреннее кровотечение и разрыв тканей. Пациент перенёс операцию, лишился прямой кишки и теперь вынужден жить с калоприёмником.
Это не первый случай травматичных экспериментов в Северной столице. Ранее в Петербурге девушка попала в больницу после того, как на две недели забыла о губке для мытья посуды, которую использовала в интимных целях. Инородный предмет вызвал воспаление, жар и потерю сознания. Медики призывают к осторожности и напоминают: фантазия не должна вредить здоровью.