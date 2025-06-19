Эксперимент не удался: Россиянин лишился прямой кишки после интимных игр с шуруповёртом

Житель Санкт-Петербурга лишился прямой кишки после интимных игр с женой и самодельным устройством. По данным Mash, пара сконструировала «игрушку» из шуруповёрта и дилдо — идея заключалась в том, чтобы автоматизировать процесс. Однако во время использования женщина случайно включила максимальную скорость, и устройство травмировало мужчину изнутри.

Пострадавший был срочно доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали массивное внутреннее кровотечение и разрыв тканей. Пациент перенёс операцию, лишился прямой кишки и теперь вынужден жить с калоприёмником.