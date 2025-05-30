Любительница экспериментов из Петербурга засунула в себя губку, чтобы заниматься сексом «в эти дни»

Любительница экспериментов из Петербурга засунула во влагалище губку для мытья посуды, чтобы заниматься сексом во время менструации. Через некоторое время девушка оказалась в больнице.

Жительница Северной столицы проходила с инородным предметом в интимном месте две недели и забыла о нём. В один день у неё поднялась температура и началось воспаление. Тем не менее петербурженка приняла жаропонижающее и попыталась вернуться к любовным утехам. Однако при первом же прикосновении почувствовала резкую боль и потеряла сознание.

К счастью, врачи смогли помочь девушке и стабилизировали её состояние. При этом медики запретили ей заниматься сексом в течение месяца.