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30 мая, 10:54

Любительница экспериментов из Петербурга засунула в себя губку, чтобы заниматься сексом «в эти дни»

Mash: Жительница Петербурга попала в больницу, забыв губку в интимном месте

Обложка © Freepik / Mateus Andre

Обложка © Freepik / Mateus Andre

Любительница экспериментов из Петербурга засунула во влагалище губку для мытья посуды, чтобы заниматься сексом во время менструации. Через некоторое время девушка оказалась в больнице.

Жительница Северной столицы проходила с инородным предметом в интимном месте две недели и забыла о нём. В один день у неё поднялась температура и началось воспаление. Тем не менее петербурженка приняла жаропонижающее и попыталась вернуться к любовным утехам. Однако при первом же прикосновении почувствовала резкую боль и потеряла сознание.

К счастью, врачи смогли помочь девушке и стабилизировали её состояние. При этом медики запретили ей заниматься сексом в течение месяца.

Любознательный московский подросток ради эксперимента засунул ручку в уретру
Любознательный московский подросток ради эксперимента засунул ручку в уретру

Ранее Life.ru рассказывал, что 20-летняя вебкамщица засунула в себя iPhone ради клиента и уехала на скорой. Прибывшие медики были удивлены ситуацией, но в итоге смогли помочь.

Никита Никонов
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