В России предложили ввести отцовский отпуск с повышенным пособием

Общественная организация «Отцы рядом» обратилась в Госдуму с предложением ввести отцовский отпуск. Об этом в беседе с Life.ru рассказал юрист, председатель организации Иван Курбаков.

В обращении к председателю Комитета Госдумы по защите семьи Нине Останиной предлагается внести изменения в Трудовой кодекс, предусматривающие введение отпуска для отцов продолжительностью от одного до трёх месяцев с повышенным пособием в размере 60-80% от заработка, но не ниже двух МРОТ, а также закрепление права на дополнительные оплачиваемые выходные.

Инициатива также включает меры по изменению социальных стереотипов через разработку государственной программы популяризации ответственного отцовства и внедрение гибких корпоративных практик для работающих отцов. Несмотря на то, что действующее законодательство формально предоставляет отцам право на отпуск по уходу за ребёнком наравне с другими родственниками, на практике этой возможностью пользуются менее 2% мужчин. Основными препятствиями называются устоявшиеся социальные нормы и невысокий размер пособия, составляющий всего 40% от заработка.

Международный опыт, в частности скандинавских стран, показывает эффективность специальных «отцовских квот» — в Швеции, где подобная практика существует с 1974 года, предусмотрено 90 дней отпуска, которые могут быть использованы исключительно отцом. Аналогичные меры с различными сроками и условиями действуют в Дании, Германии и Франции, где выплаты в период отпуска составляют от 60 до 100% от заработной платы.