Не для галочки: Life.ru узнал у врача 6 секретов, как вернуться из отпуска полным сил

Нехватка сил после отпуска знакома многим людям. Почему так происходит и как, наконец, научиться отдыхать по-настоящему, рассказала Life.ru врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Корень проблемы кроется в неготовности к отдыху, стремлении объять необъятное или банальном страхе потерять контроль над рабочими процессами.

Иногда проблема в том, что мы не готовы к отдыху, или слишком много всего пытаемся успеть, или же стресс ждёт нас и после возвращения домой. Ирина Крашкина Врач-психотерапевт АО «Медицина»

Главный враг полноценного отдыха – это работа, которая преследует нас даже на пляже. Психотерапевт настоятельно рекомендует полностью отключиться от рабочих вопросов, чтобы дать мозгу возможность перезагрузиться.

«Главное – не проверять рабочие почты и мессенджеры ни при каких обстоятельствах. Это убивает настроение и мешает по-настоящему отдыхать», – подчеркнула эксперт.

Но как же правильно спланировать идеальный отпуск? Врач советует заранее продумать маршрут, ориентируясь на собственные предпочтения и потребности. Важно помнить, что отпуск – это не марафон, а время для восстановления сил и энергии. Не стоит пытаться вместить в короткий срок все достопримечательности мира, рискуя превратить долгожданный отдых в ещё один источник стресса. Крашкина подчеркнула, что нужно позволить себе побыть наедине с собой, даже если путешествуете с семьёй.

«В итоге – отпуск нужен не для галочки, а для того, чтобы действительно перезарядиться. Если после отдыха вы не чувствуете себя лучше, возможно, это сигнал, что пора серьёзно пересмотреть свой рабочий режим и заботиться о своём здоровье», – добавила врач.

Чтобы отпуск действительно пошёл на пользу, психотерапевт рекомендует придерживаться следующих правил: Определите, зачем вам отпуск. Хотите просто лежать на пляже? Активно путешествовать? Познакомиться с новой культурой? Понимание цели помогает спланировать отдых без лишнего напряжения. Составьте план, но не привязывайтесь к нему слишком строго. Отпуск – время для спонтанных решений и неожиданных открытий. Отключитесь от работы. Перед уходом в отпуск поставьте автоответчик в почте, сообщите коллегам, кто вас заменит, и оставьте рабочие дела позади. Не забывайте про себя. Даже если вы в компании семьи или друзей, найдите минутку для уединения. Пробуйте что-то новое. Это придаст сил и зарядит энергией – будь то новый вид спорта, мастер-класс или прогулка по незнакомым улочкам. Не сравнивайте себя с другими. Ваш отдых – это только ваш опыт, и главное, чтобы он приносил радость именно вам.

«Не бойтесь отключаться и отдыхать. Это не роскошь, а необходимость, без которой сложно сохранить силы и удовольствие от жизни», – подытожила Крашкина.