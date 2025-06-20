Как получить кешбэк за поездки по России — инструкция 2025 В 2020 году в России работала программа туристического кешбэка, позволяющая вернуть часть средств, потраченных в поездке. Сейчас она не действует, но есть и другие способы съездить отдохнуть с получением выгоды. Подробнее — в материале Life.ru 20 июня, 06:01 Банки и туристические порталы предлагают начисление кешбэка за покупку билетов, бронирование жилья и экскурсий. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Marco Rubino, ViDI Studio

Программа кешбэка для туристов, действовавшая с 2020-го по 2022 год, была завершена в 2023 году, и её возвращение пока не планируется, по крайней мере, в прежнем виде. Спрос на внутренний туризм превышает предложение, что делает нецелесообразным повторный запуск кешбэка.

Как получить кешбэк за отпуск по России в 2025 году?

Многие компании имеют свои программы лояльности, в рамках которых клиенту начисляется кешбэк за покупки.

Так, некоторые банки позволяют вернуть часть потраченных денег:

на аренду жилья

на бронирование отелей

на ж/д билеты

на авиабилеты

на аренду автомобиля

на турэкскурсии

На туры

на страховку в путешествии.

Такие предложения встречаются не только в ежемесячных категориях кешбэка, но и в разделе предложений от партнёров, где обычно условия ещё лучше.

Особенно выгодно оплачивать отпуск картами для путешественников. Есть они у многих банков, и называются все по-разному, поэтому рекомендуем уточнить в поддержке вашего банка, есть ли такой продукт у них и какие там условия. И лучше всего сравнить разные предложения и выбрать вариант с самым крупным кешбэком.

Кешбэк может быть начислен за покупку билетов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Madhourse

Некоторые авиакомпании тоже имеют свои программы лояльности. Так, можно вернуть до 20% от покупки билетов рублями или «милями» за каждый N-ный потраченный рубль («мили» — внутренние бонусы компании). Обычно для получения такого кешбэка необходима банковская карта платёжной системы «МИР» и регистрация в программе лояльности «Привет».

К слову, о программе лояльности «Привет». Это сервис для владельцев карт «Мир», который позволяет получать кешбэк, скидки и промокоды за покупки у партнёров платёжной системы «Мир».

На сайте этой программы тоже можно найти интересные предложения, которые позволят сэкономить на отпуске. Например, можно приобрести билеты в Государственный музей-заповедник «Петергоф» с кешбэком до 10%. Или оформить подписку на сервис по подбору туристических маршрутов и вернуть до 15% от потраченной суммы. Ещё есть возможность получить кешбэк 15% за покупку ж/д билетов.

На самом деле предложений и вариантов, как сэкономить на отпуске, очень много, нужно лишь поискать, и, уверены, вы найдёте то, что вам подойдёт.

Сколько денег можно вернуть

Максимальный кешбэк разный. Может быть ограничение по предложению, например, за бронирование отеля вам предлагают получить 10%, но больше 2000 рублей вы вернуть не сможете. Также есть ограничения и по кешбэку в месяц — у разных банков лимиты разные. Однако за оформление некоторых дополнительных банковских продуктов эти лимиты могут быть увеличены, а значит, вы сможете вернуть ещё больше.

Как правильно оплатить путешествие

Чтобы правильно оплатить путешествие, нужно внимательно читать условия начисления кешбэка в вашем банке. Чаще всего платить нужно картой, офлайн или онлайн, это тоже указывается, и НЕ по СБП, так как это считается у банка переводом денежных средств, а за переводы бонусы не начисляются. Также важно обращать внимание на сроки действия предложения.

А вот предложения от программы лояльности «Привет!» от платёжной системы «МИР» как раз нужно оплачивать в основном по СБП, но лучше всегда внимательно читать условия.

Многие туристические сервисы предлагают кешбэк за свои услуги. Фото © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Что будет, если изменить или отменить поездку

Если пришлось изменить маршрут путешествия, вам придётся, скорее всего, вернуть билеты и отменить бронирование отеля. В этой ситуации средства возвращаются на банковскую карточку, однако начисленный ранее бонус аннулируется. Но при покупке новых билетов банк вновь рассчитает кешбэк и начислит его в назначенную дату (зависит от банка).

Что делать, если кешбэк не пришёл

Если соблюдены все условия, не прийти кешбэк практически не может, — только в случае технической ошибки. Но если всё же бонус не начислили, прежде чем паниковать, удостоверьтесь, что совершённая операция не из той категории, за которую банк не платит вознаграждение, а к таким относятся:

снятие наличных в банкомате

покупка лотерейных билетов

оплата коммунальных услуг

покупки в ломбарде

оплата мобильной связи

оплата штрафов

переводы на другие дебетовки, кредитки и электронные кошельки

игра в казино, ставки на бегах и на тотализаторе

оплата налогов.

А если вы всё проверили и уверены, что за совершённую операцию вам полагается кешбэк, обратитесь в поддержку, там вам обязательно помогут разобраться и, если ошибка на стороне банка, решат возникшую проблему.

Стоит помнить, что за снятие наличных в банкомате кешбэк не начисляется. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Arkusha

Авторы Андрей Ананьев