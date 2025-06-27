«Беременное кресло» и «негативный кактус»: Россияне рассказали об офисных суевериях

Согласно результатам опроса, которые публикует «Газета.ru», лишь 7% россиян верят в офисные суеверия. Тем не менее более трети участников исследования заявили, что откажутся сесть на «то самое кресло, после которого увольняют». А наиболее безобидной приметой у работников является «счастливая ручка».

33% респондентов используют её для подписания важных документов. При этом 9% сотрудников испытывают тревогу в пятницу 13-го. Более 11% сотрудников ставят рядом кактус, чтобы он «забирал негатив». А 3%-м не дают покоя магические свойства «денежного дерева».

Среди более редких, но ярких примет россияне выделяют пол первого клиента. Если это будет мужчина, то можно ждать прибыли. Некоторые уверены, что свист в офисе приводит к убыткам. Также граждане верят в «беременное кресло», на которое садятся те, кто мечтает о декретном отпуске. Ещё около 15% сотрудников перед важными встречами приносят на работу сладости.