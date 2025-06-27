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27 июня, 14:31

«Беременное кресло» и «негативный кактус»: Россияне рассказали об офисных суевериях

«Газета.ru»: Всего 7% россиян верят в рабочие суеверия

Сотрудница не может работать без кактуса и «счастливой ручки». Обложка © Шедеврум / Life.ru

Сотрудница не может работать без кактуса и «счастливой ручки». Обложка © Шедеврум / Life.ru

Согласно результатам опроса, которые публикует «Газета.ru», лишь 7% россиян верят в офисные суеверия. Тем не менее более трети участников исследования заявили, что откажутся сесть на «то самое кресло, после которого увольняют». А наиболее безобидной приметой у работников является «счастливая ручка».

33% респондентов используют её для подписания важных документов. При этом 9% сотрудников испытывают тревогу в пятницу 13-го. Более 11% сотрудников ставят рядом кактус, чтобы он «забирал негатив». А 3%-м не дают покоя магические свойства «денежного дерева».

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Среди более редких, но ярких примет россияне выделяют пол первого клиента. Если это будет мужчина, то можно ждать прибыли. Некоторые уверены, что свист в офисе приводит к убыткам. Также граждане верят в «беременное кресло», на которое садятся те, кто мечтает о декретном отпуске. Ещё около 15% сотрудников перед важными встречами приносят на работу сладости.

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Кстати, до половины работников испытывают стресс после отпуска. Сотрудникам из-за негативного состояния становится тяжело вернуться к привычным обязанностям. Однако справиться с последствиями резкой смены режима можно, если соблюдать некоторые правила.

Борис Эльфанд
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