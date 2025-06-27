«Беременное кресло» и «негативный кактус»: Россияне рассказали об офисных суевериях
«Газета.ru»: Всего 7% россиян верят в рабочие суеверия
Сотрудница не может работать без кактуса и «счастливой ручки». Обложка © Шедеврум / Life.ru
Согласно результатам опроса, которые публикует «Газета.ru», лишь 7% россиян верят в офисные суеверия. Тем не менее более трети участников исследования заявили, что откажутся сесть на «то самое кресло, после которого увольняют». А наиболее безобидной приметой у работников является «счастливая ручка».
33% респондентов используют её для подписания важных документов. При этом 9% сотрудников испытывают тревогу в пятницу 13-го. Более 11% сотрудников ставят рядом кактус, чтобы он «забирал негатив». А 3%-м не дают покоя магические свойства «денежного дерева».
Среди более редких, но ярких примет россияне выделяют пол первого клиента. Если это будет мужчина, то можно ждать прибыли. Некоторые уверены, что свист в офисе приводит к убыткам. Также граждане верят в «беременное кресло», на которое садятся те, кто мечтает о декретном отпуске. Ещё около 15% сотрудников перед важными встречами приносят на работу сладости.
Кстати, до половины работников испытывают стресс после отпуска. Сотрудникам из-за негативного состояния становится тяжело вернуться к привычным обязанностям. Однако справиться с последствиями резкой смены режима можно, если соблюдать некоторые правила.