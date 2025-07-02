В России предложили ввести месячный отпуск за преданность одной компании

Общественная организация «Отцы рядом» обратилась в комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов с просьбой рассмотреть возможность ввести оплачиваемый отпуск длительностью 1 месяц для сотрудников, чей стаж работы в одной компании больше 5 лет. Об этом в беседе с Life.ru рассказал юрист и председатель организации Иван Курбаков.

По мнению общественников, данная мера позволит россиянам не испытывать стресс и выгорание от работы. Такой отпуск также даст возможность сотруднику полностью перезагрузиться.

Социальный отпуск — саббатикал — представляет собой продолжительный отпуск (как правило, от нескольких месяцев до года), в ходе которого за сотрудником сохраняется его рабочее место, а в некоторых случаях — частично или полностью оплачивается данный период. Хотя исторически данная практика получила распространение преимущественно в IT-секторе международных корпораций (Google, Intel, IBM, eBay, BCG), её ценность выходит далеко за рамки технологической отрасли.

Современные исследования ВЦИОМ и Росстата свидетельствуют о том, что более 65% российских работников страдают от хронического профессионального стресса. Это негативно сказывается на их производительности и здоровье. Саббатикал даёт возможность полноценной психоэмоциональной перезагрузки, что в перспективе приведёт к снижению расходов на оплату больничных листов и повышению общего уровня производительности труда.

Особую значимость эта мера приобретает в контексте проблемы «утечки мозгов». Многие высококвалифицированные специалисты, особенно в IT, научной и медицинской сферах, покидают страну в поисках более комфортных условий труда. Важным социальным аспектом является и демографическая составляющая. Саббатикал может использоваться для решения семейных вопросов, ухода за детьми или пожилыми родственниками, что особенно актуально в условиях демографического кризиса. Данный отпуск также открывает новые возможности для непрерывного образования и профессионального развития.

Саббатикал может способствовать развитию внутреннего туризма (за счёт увеличения продолжительности свободного времени у трудоспособного населения) и социального предпринимательства. В случае принятия инициативы ключевыми положениями должны стать: гарантия сохранения рабочего места, механизм частичной компенсации оплаты отпуска, а также гибкие условия использования (возможность разбивки на части, комбинирование с другими видами отпусков).

Общественники предлагают следующую модель реализации данной инициативы: предоставление не менее 22 рабочих дней отпуска (один календарный месяц) после пяти лет непрерывного стажа с возможностью разделения (но не менее чем на две части по 14 дней). Финансирование может быть организовано по смешанной схеме: 50% оплаты сохраняется за работодателем, 50% может компенсироваться через механизм налоговых вычетов в рамках взаимодействия с Федеральной налоговой службой.

Эта мера способна оказать положительное влияние на демографическую ситуацию, предоставив работникам возможность полноценного отдыха, решения семейных вопросов и проведения времени с детьми. Особую значимость данный отпуск приобретает в контексте повышения производительности труда и снижения текучести кадров, которая в отдельных отраслях, по данным Росстата, достигает 30%.