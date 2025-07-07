В России работников запретят штрафовать на сумму выше 20% от зарплаты

В России работодателям запретят штрафовать работников на сумму выше 20% от зарплаты. Такие поправки в Трудовой кодекс РФ вступят с 1 сентября. Об этом сообщил руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев.

Он рассказал, что часто работодатели делят зарплату так, что сотрудник может получать 20 тысяч рублей оклада и 80 тысяч премии. А в случае дисциплинарного проступка работодатель может лишить сотрудника всей премии, и эта сумма получается больше месячной зарплаты. Поправки в ТК и призваны избежать таких ситуаций.

«Теперь размер удержания в связи с лишением премии из-за дисциплинарного проступка должен быть не больше 20% от всей ежемесячной заработной платы», — цитирует Купреева ТАСС.

Также правила премирования должны стать более чёткими. Если они регулируются коллективным договором, то в нём нужно будет прописывать виды премий, их размеры, сроки и условия выплаты.