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7 июля, 07:39

В России работников запретят штрафовать на сумму выше 20% от зарплаты

ФНПР: С 1 сентября нельзя будет снижать премии более чем на 20% от зарплаты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России работодателям запретят штрафовать работников на сумму выше 20% от зарплаты. Такие поправки в Трудовой кодекс РФ вступят с 1 сентября. Об этом сообщил руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев.

Он рассказал, что часто работодатели делят зарплату так, что сотрудник может получать 20 тысяч рублей оклада и 80 тысяч премии. А в случае дисциплинарного проступка работодатель может лишить сотрудника всей премии, и эта сумма получается больше месячной зарплаты. Поправки в ТК и призваны избежать таких ситуаций.

«Теперь размер удержания в связи с лишением премии из-за дисциплинарного проступка должен быть не больше 20% от всей ежемесячной заработной платы», — цитирует Купреева ТАСС.

Также правила премирования должны стать более чёткими. Если они регулируются коллективным договором, то в нём нужно будет прописывать виды премий, их размеры, сроки и условия выплаты.

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А ранее ВЦИОМ выяснил, что более 50% россиян довольны своей зарплатой. Опрошенные назвали желаемый доход для своей квалификации — от 15 до 400 тысяч рублей. Запросы делятся на три группы: до 70 тысяч, 75–120 тысяч и свыше 125 тысяч рублей.

Александра Вишнякова
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