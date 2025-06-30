Опрос показал, сколько россиян довольны своей работой и зарплатой

Согласно опросу ВЦИОМ, две трети работающих россиян (63%) обеспечивают треть незанятых, включая студентов, родителей в декрете и пенсионеров. Жизнь 90% граждан связана с трудом, что делает вопросы удовлетворенности работой и доходом особенно актуальными. Также исследование показало, что более 50% опрошенных довольны своей зарплатой.

Работа радует, но не только из-за денег

Большинство работающих россиян (79%) довольны своей работой, независимо от пола, возраста, образования или места жительства. Среди тех, кто считает свое материальное положение хорошим, удовлетворенность достигает 92%, а у тех, кто живет скромнее, — 54%. Это говорит о том, что помимо зарплаты на удовлетворённость влияют и нематериальные факторы, такие как интерес к делу или коллектив.

Довольство доходом ниже: лишь 56% устраивает их заработок. Это подтверждает, что для россиян важны как финансы, так и другие аспекты работы.

Сколько хотят зарабатывать?

Опрошенные назвали желаемый доход для своей квалификации — от 15 до 400 тысяч рублей с медианой около 97 тысяч, что близко к средней зарплате по стране в марте 2025 года. Запросы делятся на три группы: до 70 тысяч, 75–120 тысяч и свыше 125 тысяч рублей.

Мужчины чаще стремятся к высоким доходам, а женщины — к более скромным. Молодежь и старшее поколение (58+ лет) указывают умеренные ожидания, тогда как россияне 34–45 лет демонстрируют самые высокие зарплатные амбиции. Это опровергает миф о завышенных запросах молодёжи и намекает на возможное занижение работодателями минимально достойных зарплат.