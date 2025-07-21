День явления Казанской иконы Божией Матери: Священник рассказал, что обязательно нужно сделать 21 июля

Праздник явления иконы Божией Матери в Казани — один из самых почитаемых в Русской Православной Церкви. Как рассказал в беседе с Life.ru руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии, священник Владислав Береговой, его отмечают дважды в год: 21 июля в память о явлении иконы в 1579 году и 4 ноября — в честь избавления Москвы от польско-литовских интервентов в 1612 году,

Эксперт подробно описал историю явления иконы: в 1579 году в Казани случился страшный пожар. После происшествия десятилетней девочке Матроне явилась во сне Пресвятая Богородица и указала место, где под слоем пепла и земли находилась её чудотворная икона. Сначала девочке не поверили, но после неоднократных явлений матери стали прислушиваться к её словам. Вместе с архиепископом Иеремией и народом Матрона отправилась на указанное место, где под руинами сгоревшего дома действительно находилась икона Божией Матери. После святыня была перенесена в храм святителя Николая, а затем в Благовещенский собор. Во время шествия два слепца, Иосиф и Никита, прозрели, прикоснувшись к иконе.

Вскоре на месте обретения иконы был основан Богородицкий девичий монастырь, где первой инокиней стала Матрона, принявшая постриг с именем Мавры. Список с Казанской иконы Божией Матери был отправлен в Москву и помещён в Успенском соборе Кремля. Владислав Береговой Священник , руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии

Казанская икона стала одной из самых почитаемых святынь России, символизируя покровительство Богородицы. Перед ней молятся о защите от врагов, исцелении, помощи в трудностях и семейном благополучии. Священник отметил, что праздник имеет не только духовное, но и культурно-историческое значение.

Также Береговой дал рекомендации, как провести этот день: нужно обязательно посетить праздничную службу, помолиться перед иконой, совершать добро, собраться семьёй и рассказать детям о значении праздника.

«Как и перед любой иконой Божией Матери, мы молимся перед ней об исцелении от болезней, о помощи в трудных жизненных ситуациях, о защите от врагов и недоброжелателей, о благополучии семьи и детей, о вразумлении и укреплении веры, о помощи в принятии правильных решений, о даровании мира и согласия в стране. Обратитесь к Пресвятой Богородице с любовью и надеждой, и она обязательно услышит ваши молитвы!» — заключил Береговой.