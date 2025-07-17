Спустя девять лет реставрации в Успенском соборе показали икону «Страшный суд»

В Успенском соборе Музеев Московского Кремля показали икону «Страшный суд». Как сообщила гендиректор музея Елена Гагарина, её реставрация заняла у специалистов практически девять лет.

«В 2016 году икона «Страшный суд», которая находилась здесь, в Успенском соборе, попала в реставрацию… Как нам кажется, удалось получить абсолютно новые данные об этой иконе и серьёзно уточнить датировку этой иконы», — передаёт её слова РИА «Новости».

Икона датируется концом XIV – началом XV века. В этот период в столице работал Андрей Рублёв, а также греческие мастера. На полотне изображён сюжет, восходящий к целому комплексу текстов Ветхого и Нового Завета. В частности, представлен конец времён и второе пришествие Иисуса Христа, во время которого над всем человечеством должен состояться последний суд.

Занималась восстановлением ведущий художник-реставратор Лариса Гущина. Она также проводила исследование иконы, что позволило сделать удивительные открытия. Например, в инфракрасном и рентгеновском спектре были обнаружены ранее неизвестные фрагменты авторской живописи.