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14 июля, 09:06

Главную икону ВМФ впервые в истории отправили в Кронштадтский морской собор

День ВМФ. Обложка © Шедеврум / Life.ru

День ВМФ. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В преддверии празднования Дня Военно-Морского Флота России образ Святого апостола Андрея Первозванного временно покинул Главный храм ВС РФ. Главную икону ВМФ впервые в истории отправили в Кронштадтский морской собор.

Главную икону ВМФ впервые отправили в Кронштадтский морской собор. Видео © Telegram / Zvezdanews

Кадры торжественного выноса иконы из духовной обители в сопровождении почётного караула, при участии священнослужителей и офицеров ВМФ публикует телеканал «Звезда». Отмечается, что праздничные мероприятия запланированы в этом году на 27 июля.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Кремль заранее предоставит подробности о планах главы государства в рамках празднования Дня ВМФ. Напомним, что в минувшем году Путин завершил поздравление в честь праздника словами: Слава Военно-морскому флоту! За Россию!

Борис Эльфанд
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