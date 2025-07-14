Главную икону ВМФ впервые в истории отправили в Кронштадтский морской собор
День ВМФ. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В преддверии празднования Дня Военно-Морского Флота России образ Святого апостола Андрея Первозванного временно покинул Главный храм ВС РФ. Главную икону ВМФ впервые в истории отправили в Кронштадтский морской собор.
Главную икону ВМФ впервые отправили в Кронштадтский морской собор. Видео © Telegram / Zvezdanews
Кадры торжественного выноса иконы из духовной обители в сопровождении почётного караула, при участии священнослужителей и офицеров ВМФ публикует телеканал «Звезда». Отмечается, что праздничные мероприятия запланированы в этом году на 27 июля.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Кремль заранее предоставит подробности о планах главы государства в рамках празднования Дня ВМФ. Напомним, что в минувшем году Путин завершил поздравление в честь праздника словами: Слава Военно-морскому флоту! За Россию!