В преддверии празднования Дня Военно-Морского Флота России образ Святого апостола Андрея Первозванного временно покинул Главный храм ВС РФ. Главную икону ВМФ впервые в истории отправили в Кронштадтский морской собор.

Кадры торжественного выноса иконы из духовной обители в сопровождении почётного караула, при участии священнослужителей и офицеров ВМФ публикует телеканал «Звезда». Отмечается, что праздничные мероприятия запланированы в этом году на 27 июля.