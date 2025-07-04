В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на День Военно-морского флота

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Кремль заранее предоставит подробности о планах главы государства в рамках празднования Дня Военно-морского флота. Об этом он сообщил на брифинге.

«Мы проинформируем вас своевременно о том, какие мероприятия будут происходить в рамках празднования Дня военно-морского флота», — сказал представитель Кремля.

Торжественные мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского флота, пройдут 27 июля.