В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на День Военно-морского флота
Песков: Кремль заранее сообщит о планах Путина в рамках Дня ВМФ 27 июля
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Кремль заранее предоставит подробности о планах главы государства в рамках празднования Дня Военно-морского флота. Об этом он сообщил на брифинге.
«Мы проинформируем вас своевременно о том, какие мероприятия будут происходить в рамках празднования Дня военно-морского флота», — сказал представитель Кремля.
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского флота, пройдут 27 июля.
Ранее российский президент наградил петербургское конструкторского бюро «Алмаз» почётным знаком «За успехи в труде». По проектам этой организации в России построили уже более 26 тысяч кораблей и судов для ВМФ.