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4 июля, 08:46

Во Владивостоке отменили салют на День города из-за гибели замглавкома ВМФ

Обложка © Telegram / ШЕСТАКОВ ОНЛАЙН

Обложка © Telegram / ШЕСТАКОВ ОНЛАЙН

Во Владивостоке не будут запускать праздничный салют в честь 165-летия города. Фейерверк отменили из-за гибели заместителя командующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова. Об этом сообщили в местной администрации.

Изначально подготовленная программа Дня города будет скорректирована. Изменения внесут чуть позже. Фейерверк должны были запустить в субботу, 5 июля, в 22:10, сразу после поздравлений главы города и губернатора Приморского края.

Дальневосточный Сабантуй отменили из-за траура по замглавкому ВМФ Гудкову
Дальневосточный Сабантуй отменили из-за траура по замглавкому ВМФ Гудкову

Напомним, что 3 июля стало известно о гибели в Курской области Героя России и заместителя главнокомандующего ВМФ России Михаила Гудкова. Генерал-майор погиб при исполнении служебных обязанностей. Коллеги отзываются о нём как о смелом и преданном отечественному флоту человеке.

Наталья Афонина
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