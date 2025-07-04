Во Владивостоке отменили салют на День города из-за гибели замглавкома ВМФ
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Во Владивостоке не будут запускать праздничный салют в честь 165-летия города. Фейерверк отменили из-за гибели заместителя командующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова. Об этом сообщили в местной администрации.
Изначально подготовленная программа Дня города будет скорректирована. Изменения внесут чуть позже. Фейерверк должны были запустить в субботу, 5 июля, в 22:10, сразу после поздравлений главы города и губернатора Приморского края.
Напомним, что 3 июля стало известно о гибели в Курской области Героя России и заместителя главнокомандующего ВМФ России Михаила Гудкова. Генерал-майор погиб при исполнении служебных обязанностей. Коллеги отзываются о нём как о смелом и преданном отечественному флоту человеке.