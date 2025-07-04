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4 июля, 01:31

Дальневосточный Сабантуй отменили из-за траура по замглавкому ВМФ Гудкову

Михаил Гудков. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Михаил Гудков. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Дальневосточный Сабантуй не пройдёт в Приморье в этом году. Организаторы отменили запланированный на 4 июля праздник из-за смерти заместителя командующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова.

Официальная информация появилась в Telegram-канале Правительства Приморского края.

«В связи с трагическими событиями сегодня отменяется празднование Сабантуя на центральной площади Владивостока»,говорится в публикации.

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О гибели Михаила Гудкова в Курской области стало известно 3 июля. Он был Героем России и заместителем главнокомандующего ВМФ России. Генерал-майор погиб, выполняя служебные обязанности. Коллеги вспоминают его как отважного человека, преданного отечественному флоту.

Лия Мурадьян
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