Дальневосточный Сабантуй отменили из-за траура по замглавкому ВМФ Гудкову

Дальневосточный Сабантуй не пройдёт в Приморье в этом году. Организаторы отменили запланированный на 4 июля праздник из-за смерти заместителя командующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова.

Официальная информация появилась в Telegram-канале Правительства Приморского края.

«В связи с трагическими событиями сегодня отменяется празднование Сабантуя на центральной площади Владивостока», — говорится в публикации.