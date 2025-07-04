Дальневосточный Сабантуй отменили из-за траура по замглавкому ВМФ Гудкову
Михаил Гудков. Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Дальневосточный Сабантуй не пройдёт в Приморье в этом году. Организаторы отменили запланированный на 4 июля праздник из-за смерти заместителя командующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова.
Официальная информация появилась в Telegram-канале Правительства Приморского края.
«В связи с трагическими событиями сегодня отменяется празднование Сабантуя на центральной площади Владивостока», — говорится в публикации.
О гибели Михаила Гудкова в Курской области стало известно 3 июля. Он был Героем России и заместителем главнокомандующего ВМФ России. Генерал-майор погиб, выполняя служебные обязанности. Коллеги вспоминают его как отважного человека, преданного отечественному флоту.