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3 июля, 14:44

«Сильный духом воин» Глава Приморья показал трогательное видео с погибшим под Курском замглавкома ВМФ

Приморский губернатор Кожемяко показал видео с погибшим под Курском Гудковым

Обложка © Telegram / Кожемяко | официально

Обложка © Telegram / Кожемяко | официально

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал видеоролик, посвящённый памяти гвардии генерал-майора, заместителя главнокомандующего ВМФ России и бывшего командира 155-й отдельной гвардейской бригады Михаила Гудкова. Видео включает в себя фрагменты фронтовой жизни погибшего в ходе боевых действий генерал-майора, сопровождаемые песней Олега Газманова «Офицеры».

Кожемяко опубликовал видео в память о замглавкоме ВМФ России Гудкове. Видео © Telegram / Кожемяко | официально

«Вечная слава Героям! <…> Мы много общались с Михаилом Евгеньевичем. Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов», — написал Кожемяко.

На видеозаписи запечатлены различные моменты с участием погибшего офицера и губернатора, в том числе на командном пункте, во время награждения и в официальной обстановке. Также в ролик включены кадры боевых действий, в которых участвуют российские войска.

Кожемяко также сообщил, что вместе с Гудковым погиб морской пехотинец Нариман Шихалиев. Он выразил соболезнования семьям и близким офицеров.

Хинштейн: Замглавком ВМФ Гудков погиб, выполняя свой долг в Курской области
Хинштейн: Замглавком ВМФ Гудков погиб, выполняя свой долг в Курской области

Напомним, что сегодня стало известно о трагической гибели в Курской области Героя России, гвардии генерал-майора, заместителя главнокомандующего ВМФ России Михаила Гудкова. Он умер при исполнении служебного долга. Замглавкома вспоминают, как отважного человека, преданного флоту. Трагическую информацию уже подтвердили в Министерстве обороны РФ.

Наталья Афонина
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