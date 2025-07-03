«Сильный духом воин» Глава Приморья показал трогательное видео с погибшим под Курском замглавкома ВМФ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал видеоролик, посвящённый памяти гвардии генерал-майора, заместителя главнокомандующего ВМФ России и бывшего командира 155-й отдельной гвардейской бригады Михаила Гудкова. Видео включает в себя фрагменты фронтовой жизни погибшего в ходе боевых действий генерал-майора, сопровождаемые песней Олега Газманова «Офицеры».

Кожемяко опубликовал видео в память о замглавкоме ВМФ России Гудкове. Видео © Telegram / Кожемяко | официально

«Вечная слава Героям! <…> Мы много общались с Михаилом Евгеньевичем. Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов», — написал Кожемяко.

На видеозаписи запечатлены различные моменты с участием погибшего офицера и губернатора, в том числе на командном пункте, во время награждения и в официальной обстановке. Также в ролик включены кадры боевых действий, в которых участвуют российские войска.