Хинштейн: Замглавком ВМФ Гудков погиб, выполняя свой долг в Курской области
Хинштейн: Генерал Гудков стал символом мужества и героизма морской пехоты
Михаил Гудков и Александр Хинштейн. Обложка © Telegram/Александр Хинштейн.
Генерал-майор Михаил Гудков, заместитель Главнокомандующего ВМФ России и Герой России, трагически погиб, выполняя свой долг в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
«Это фото мы с Михаилом Гудковым, тогда ещё командиром 155-й бригады, делали в начале года в Коренево. Никто не мог представить, что поклонный крест за нашими спинами наполнится теперь таким печальным смыслом», — пишет Хинштейн.
Он рассказал, что 155-я бригада стала особенной для Курской области. Морпехи проявили невероятный героизм, освобождая Курскую землю и рискуя своими жизнями. 21 февраля президент Владимир Путин присвоил бригаде почётное название «Курская» благодаря просьбе Гудкова, который ходатайствовал об этом.
По словам Хинштейна даже став заместителем главкома, Гудков ездил в части и был на передовой. Он был настоящим воином с сильным духом и мужеством. Его бригада всегда отправлялась на самые сложные задания и выполняла их, даже когда казалось, что это невозможно.
«Он был героем и погиб как герой. Как замглавком, он не обязан был находиться на позициях, но не мог оставить своих военнослужащих. Обязательно увековечим память Гудкова на Курской земле, за которую он отдал жизнь. Для меня было честью знать его лично. Спи спокойно, Михаил. Вечная память тебе — командиру, товарищу и Герою», — сказал Хинштейн.
Напомним, губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что Герой России, гвардии генерал-майор и заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков погиб в Курской области, исполняя офицерский долг. Вместе с ним смертью храбрых пал и его товарищ Нариман Шихалиев. Кожемяко выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что Гудков был стойким воином, преданным флоту. Позже эту новость подтвердили в Минобороны РФ.