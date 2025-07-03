Хинштейн: Замглавком ВМФ Гудков погиб, выполняя свой долг в Курской области

Генерал-майор Михаил Гудков, заместитель Главнокомандующего ВМФ России и Герой России, трагически погиб, выполняя свой долг в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Это фото мы с Михаилом Гудковым, тогда ещё командиром 155-й бригады, делали в начале года в Коренево. Никто не мог представить, что поклонный крест за нашими спинами наполнится теперь таким печальным смыслом», — пишет Хинштейн.

Он рассказал, что 155-я бригада стала особенной для Курской области. Морпехи проявили невероятный героизм, освобождая Курскую землю и рискуя своими жизнями. 21 февраля президент Владимир Путин присвоил бригаде почётное название «Курская» благодаря просьбе Гудкова, который ходатайствовал об этом.

По словам Хинштейна даже став заместителем главкома, Гудков ездил в части и был на передовой. Он был настоящим воином с сильным духом и мужеством. Его бригада всегда отправлялась на самые сложные задания и выполняла их, даже когда казалось, что это невозможно.