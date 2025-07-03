В Курской области погиб замглавкома ВМФ России Михаил Гудков

Герой России, гвардии генерал-майор, заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков погиб в Курской области при выполнении долга офицера. Вместе с ним погиб и его товарищ Нариман Шихалиев. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, выразив соболезнования родным и близким Гудкова.

«Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и всех остальных бойцов, кто погиб в Курской области. Мы много общались с Михаилом Евгеньевичем. Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов», — рассказал Кожемяко.

Губернатор также опубликовал в своём телеграм-канале видео работы Гудкова и Шихалиева в зоне СВО, а также момент его награждения.