Чиновники отказались покинуть зону СВО после гибели командира Сергея Ефремова

Заместитель полпреда президента России в ДВФО, генерал-лейтенант запаса Михаил Каган, вернулся из зоны специальной военной операции (СВО), где командовал взводом чиновников. После трагической гибели командира отряда «Тигр» Сергея Ефремова взвод принял решение остаться в курском приграничье. Каган объяснил, что был обязан взять на себя командование, сообщает URA.ru.

«За пару недель до окончания нашего контракта погиб командир большого отряда, в котором мы были составной частью. Его позывной Кубинец. Моим долгом было принять командование, согласовал это с полпредом президента и руководил всем отрядом полтора месяца до прибытия постоянного командира. Пришлось немного задержаться», — поделился генерал-лейтенант запаса.

Узнав о решении Кагана остаться, чиновники, у которых также истекал контракт, единогласно заявили о готовности продолжить службу.

«Они мне сказали: «Если вы остаётесь, то мы тоже останемся на столько, на сколько требуется». А ведь это по большей части чиновники, многие из которых — если не сказать большинство — никогда не имели боевого опыта», — подчеркнул генерал, добавив, что в его подразделении все солдаты остались живы, один получил ранение.