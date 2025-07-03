Основа флотов 40 стран мира: Путин наградил КБ «Алмаз» за создание кораблей будущего
Патрушев вручил петербургскому КБ «Алмаз» почётный знак от Путина
Николай Патрушев вручил КБ «Алмаз» почётный знак «За успехи в труде». Обложка © сайт ОСК
Президент России Владимир Путин наградил петербургское конструкторского бюро «Алмаз» почётным знаком «За успехи в труде». Высокую награду коллективу предприятия вручил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
В Петербурге показали, как в конструкторском бюро «Алмаз» создают корабли. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»
«По вашим проектам [бюро «Алмаз»] уже построено свыше 26 тысяч кораблей и судов для военно-морского флота и водного транспорта. Применение новейших, в том числе композитных материалов, создают основу для перспективного развития флота, способствуют укреплению оборонной способности страны и достижению её подлинного технологического суверенитета», — отметил Патрушев.
Произведённые на заводе корабли приобрели отличную репутацию на флоте. Главком ВМФ РФ Александр Моисеев подчеркнул, что надводные корабли, созданные КБ и построенные на отечественных судостроительных предприятиях, подтверждают высокие боевые характеристики и правильность выбранных передовых решений.
По данным телеканала «Санкт-Петербург», корабли, построенные по проектам «Алмаза», составляют основу флотов 40 стран мира. Для повышения качества продукции инженеры используют современные методы проектирования, в том числе 3D-моделирование. Кроме того, они занимаются созданием судов, которые смогут работать на Северном морском пути, даже там, где морских путей ещё не существует.
Ранее в распоряжение ОМОН «Балтика» Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступили многоцелевые скоростные катера, которые в ходе торжественной церемонии передал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Чиновник отметил, что город старается обеспечить росгвардейцев всем необходимым, пока они обеспечивают порядок на Неве, Ладоге и в Финском заливе.