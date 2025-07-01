В Петербурге откроют народный музей, посвящённый СВО
Беглов: В Петербурге создадут народный музей, посвящённый СВО
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Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность создания городского музея, посвящённого специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«Александр Беглов поддержал предложение о создании единого городского народного музея, посвящённого СВО. С такой инициативой к нему обратились члены Ассоциации ветеранов СВО «Защитники Родины» города Санкт-Петербурга в ходе торжественной церемонии вручения им первых удостоверений этой организации», — говорится в сообщении.
Музей откроет посетителям трогательные истории участников СВО через их личные вещи, награды, письма, фотографии и видеозаписи. Он станет центром притяжения и опоры для ветеранов, их близких, семей павших героев, добровольцев и всех неравнодушных людей.
Председатель «Защитников Родины» Георгий Журавлёв сообщил о готовности ветеранов СВО предоставить для экспозиции будущего музея документы и личные вещи, отражающие их боевой опыт. По его словам, петербургские бойцы, узнав об инициативе, активно поддержали её и уже передали ценные артефакты, включая бронежилет погибшего героя, извлечённые осколки пуль, пробитую снайперским выстрелом каску и крупный осколок снаряда.
Ранее президент России Владимир Путина напоминал о важности сохранения памяти о мужестве предков в борьбе с нацизмом. Также глава государства подчёркивал, что Россия чтит вклад всех, кто трудился на благо будущих поколений.