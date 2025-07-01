В Петербурге откроют народный музей, посвящённый СВО

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность создания городского музея, посвящённого специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«Александр Беглов поддержал предложение о создании единого городского народного музея, посвящённого СВО. С такой инициативой к нему обратились члены Ассоциации ветеранов СВО «Защитники Родины» города Санкт-Петербурга в ходе торжественной церемонии вручения им первых удостоверений этой организации», — говорится в сообщении.

Музей откроет посетителям трогательные истории участников СВО через их личные вещи, награды, письма, фотографии и видеозаписи. Он станет центром притяжения и опоры для ветеранов, их близких, семей павших героев, добровольцев и всех неравнодушных людей.