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Специальная военная операция (СВО)

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1 июля, 14:55

В Петербурге откроют народный музей, посвящённый СВО

Беглов: В Петербурге создадут народный музей, посвящённый СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanislava Yaneva

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanislava Yaneva

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность создания городского музея, посвящённого специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«Александр Беглов поддержал предложение о создании единого городского народного музея, посвящённого СВО. С такой инициативой к нему обратились члены Ассоциации ветеранов СВО «Защитники Родины» города Санкт-Петербурга в ходе торжественной церемонии вручения им первых удостоверений этой организации», — говорится в сообщении.

Музей откроет посетителям трогательные истории участников СВО через их личные вещи, награды, письма, фотографии и видеозаписи. Он станет центром притяжения и опоры для ветеранов, их близких, семей павших героев, добровольцев и всех неравнодушных людей.

Председатель «Защитников Родины» Георгий Журавлёв сообщил о готовности ветеранов СВО предоставить для экспозиции будущего музея документы и личные вещи, отражающие их боевой опыт. По его словам, петербургские бойцы, узнав об инициативе, активно поддержали её и уже передали ценные артефакты, включая бронежилет погибшего героя, извлечённые осколки пуль, пробитую снайперским выстрелом каску и крупный осколок снаряда.

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Мария Любицкая
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