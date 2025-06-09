Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года

Президент Владимир Путин дал зелёный свет амбициозной Стратегии развития Военно-морского флота России до 2050 года. Об этом сообщил помощник главы государства Николай Патрушев, подчеркнув историческую значимость документа — это первый подобный план в современной истории страны, нацеленный на укрепление военно-морского потенциала.

Принятие Стратегии знаменует собой стремление России восстановить и укрепить свои позиции как одной из ведущих морских держав мира. Развитие мощного и технологичного флота названо ключевым приоритетом, требующим долгосрочного видения сценариев развития обстановки в мировом океане, эволюции вызовов и потенциальных угроз.

Как рассказал Патрушев аif.ru, документ содержит глубокий анализ текущей военно-политической ситуации, вероятных вооружённых конфликтов и потенциала ведущих флотов мира. В нем также дана оценка нынешнего состояния и возможностей российского ВМФ, учитывающая ценный опыт Специальной военной операции. Стратегия чётко формулирует требования к будущему боевому составу флота, определяет его основные задачи и механизмы формирования перспективного облика.

Данный долгосрочный план призван стать основой для дальнейшего наращивания военно-морского потенциала России, обеспечивая её безопасность и влияние на глобальных морских просторах.