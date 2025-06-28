Росгвардия Санкт-Петербурга получила современные катера

В распоряжение ОМОН «Балтика» Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступили многоцелевые скоростные катера, которые в ходе торжественной церемонии передал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Чиновник отметил, что город старается обеспечить росгвардейцев всем необходимым, пока они обеспечивают порядок на Неве, Ладоге и в Финском заливе.

«Что бы ни случилось — вы всегда в боевом строю. А город и правительство Санкт-Петербурга делают всё возможное, чтобы у вас было всё необходимое, ремонт связь и катера, которые помогут выполнять задачи», — цитирует Беглова телеканал «Санкт-Петербург».

Два новых катера позволят сотрудникам правоохранительных органов действовать быстрее и надежнее даже при плохой погоде и высоте волн до двух метров. Многоцелевую технику можно использовать для патрулирования, а также как штабное или водолазное судно. Внутри установлено современное навигационное оборудование, тепловизор, приборы для наблюдения, системы навигации, радио- и эхолокации. Для выполнения боевых задач предусмотрены места для стрелков и оператора дронов.