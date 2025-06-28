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28 июня, 07:06

Росгвардия Санкт-Петербурга получила современные катера

Беглов передал Росгвардии Санкт-Петербурга многоцелевые скоростные катера

Катер. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Катер. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В распоряжение ОМОН «Балтика» Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступили многоцелевые скоростные катера, которые в ходе торжественной церемонии передал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Чиновник отметил, что город старается обеспечить росгвардейцев всем необходимым, пока они обеспечивают порядок на Неве, Ладоге и в Финском заливе.

«Что бы ни случилось — вы всегда в боевом строю. А город и правительство Санкт-Петербурга делают всё возможное, чтобы у вас было всё необходимое, ремонт связь и катера, которые помогут выполнять задачи», — цитирует Беглова телеканал «Санкт-Петербург».

Два новых катера позволят сотрудникам правоохранительных органов действовать быстрее и надежнее даже при плохой погоде и высоте волн до двух метров. Многоцелевую технику можно использовать для патрулирования, а также как штабное или водолазное судно. Внутри установлено современное навигационное оборудование, тепловизор, приборы для наблюдения, системы навигации, радио- и эхолокации. Для выполнения боевых задач предусмотрены места для стрелков и оператора дронов.

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Кстати, с начала года в Санкт-Петербурге дроны предотвратили 55 коммунальных аварий и выявили 142 потенциально опасных точки, включённых в летний капремонт. Губернатор города Александр Беглов назвал метод одним из самых эффективных.

Борис Эльфанд
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