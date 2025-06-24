Бесконтактная проверка: В Петербурге дроны помогают предотвращать коммунальные аварии

С начала года дроны предотвратили 55 коммунальных аварий и выявили 142 потенциально опасных точки, включённых в летний капремонт. Губернатор Александр Беглов назвал метод одним из самых эффективных. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Дроны для помощи по хозяйству. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Дважды в год, на старте и финише отопительного сезона, беспилотники с тепловизорами сканируют трубопроводы, выявляя температурные аномалии. По итогам облётов создаются детализированные карты. По словам АО «ТЭК СПб», главное преимущество — колоссальная производительность, ведь за считанные часы дроны собирают информацию по километрам сетей, точно определяя зоны вмешательства.

При подозрении на дефект бригада выезжает с ручным тепловизором. Дроны революционизируют масштабы диагностики, за час они охватывая до 10 квадратных километров, что несравнимо с традиционным обходом. В Петербурге также применяют роботизированные комплексы для внутреннего обследования труб и акустические датчики.