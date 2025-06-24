Пермские учёные научили оптоволоконные дроны летать на рекордные дистанции

Пермский политехнический университет (ПНИПУ) совершил технологический прорыв, представив цифровую систему управления дронами «Кукловод». Разработка, созданная командой студентов и выпускников, позволяет операторам контролировать беспилотники по оптоволокну на дистанции до 25 километров, сообщает URA.ru.

Ключевое достижение — кардинальное решение проблемы обрыва волокна, из-за которой большинство аналогичных аппаратов ранее выходили из строя на первых километрах. Инженеры ПНИПУ оптимизировали механизм размотки, обеспечив бесперебойную подачу оптоволокна в полёте. Это дало дрону невиданную ранее манёвренность и скорость, управляемую от первого лица.

Оптоволоконные БПЛА обладают критическим преимуществом: они полностью защищены от радиоэлектронного подавления (РЭБ) и перехвата данных, что делает их незаменимыми в условиях современных боевых действий. Система «Кукловод» уже проходит интенсивные испытания для отправки в зону спецоперации, при этом налажено мелкосерийное производство.

В планах разработчиков — масштабирование выпуска, расширение модельного ряда и импортозамещение электронных компонентов. Кроме того, ведётся работа над программным обеспечением для ночного видения беспилотников.